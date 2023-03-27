Директор «Металлурга» Гомоляко о Кошечкине: «Закончилась настоящая эпоха. Василий – образец профессионализма, спортсмен с уникальным характером»

Спортивный директор « » прокомментировал решение Василия Кошечкина закончить карьеру.

Сегодня 40-летний вратарь объявил о завершении карьеры игрока.

«Сегодня, без преувеличения, завершилась настоящая эпоха. – лучший образец профессионализма, настоящий спортсмен с уникальным характером и качествами бойца. То, как Василий готовился к каждому новому сезону, заслуживало уважения, и именно поэтому его карьера длилась столь долго по хоккейным меркам. В этом плане он был примером всей команде – и молодым игрокам, и состоявшимся хоккеистам.

От лица хоккейного клуба «Металлург» и от себя лично хочу выразить Василию огромную благодарность за годы, проведенные в Магнитогорске, и за те победы, которые были бы невозможны без него.

Кубки Гагарина, золото Олимпиады и чемпионата мира – все, что можно выиграть в нашем хоккее, у Василия заслуженно есть. Мы надеемся, что в дальнейшем его ждет новый этап карьеры – тренерский, и он будет не менее успешным.

В любом случае с Кошечкиным мы не прощаемся – именной стяг голкипера обязательно появится под сводами Арены «Металлург», так что мы еще встретимся с ним в новом сезоне», – сказал .