В Нэшвилле установили статую Ринне возле домашней арены «Предаторс»

В Нэшвилле установили статую хоккеиста .

Она расположена возле домашней арены «Предаторс» .

Ринне – шестой вратарь, увековеченный таким образом на арене НХЛ. Он также является первым европейским вратарем, в честь которого установлена статуя в Северной Америке.

«Это невероятная честь. Думаю, я еще не до конца это осознал. Я имею в виду, что у меня есть статуя. Это безумие», – сказал Ринне.

Ринне завершил карьеру в июле 2021 года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за «Нэшвилл».

Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков. На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

В сезоне-2017/18 Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона НХЛ. 25 февраля 2022 года «Нэшвилл» вывел из обращения 35-й номер Ринне. Финский голкипер стал первым игроком в истории клуба, удостоенным такой чести.

Под статуей Ринне будет размещена капсула времени, которую нужно будет открыть через 35 лет, содержащая памятные вещи хоккеиста, в том числе его вратарскую перчатку и тренировочный джерси.

Фото: официальный сайт «Нэшвилла»