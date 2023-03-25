В Нэшвилле установили статую Ринне возле домашней арены «Предаторс»
В Нэшвилле установили статую хоккеиста Пекки Ринне.
Она расположена возле домашней арены «Предаторс» Bridgestone Arena.
Ринне – шестой вратарь, увековеченный таким образом на арене НХЛ. Он также является первым европейским вратарем, в честь которого установлена статуя в Северной Америке.
«Это невероятная честь. Думаю, я еще не до конца это осознал. Я имею в виду, что у меня есть статуя. Это безумие», – сказал Ринне.
Ринне завершил карьеру в июле 2021 года. В НХЛ он провел 15 сезонов и выступал только за «Нэшвилл».
Всего в лиге голкипер сыграл 683 матча, пропуская в среднем 2,43 шайбы и отражая 91,7% бросков. На его счету 369 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.
В сезоне-2017/18 Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю сезона НХЛ. 25 февраля 2022 года «Нэшвилл» вывел из обращения 35-й номер Ринне. Финский голкипер стал первым игроком в истории клуба, удостоенным такой чести.
Под статуей Ринне будет размещена капсула времени, которую нужно будет открыть через 35 лет, содержащая памятные вещи хоккеиста, в том числе его вратарскую перчатку и тренировочный джерси.
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