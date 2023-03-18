Зарплата Принса в «Спартаке» останется прежней – 35 млн рублей за сезон
Шейн Принс будет зарабатывать в «Спартаке» 35 млн рублей за сезон по новому контракту.
«Неплохая сделка для клуба. Напомню, что Шейн Принс не считается легионером из-за наличия белорусского паспорта.
По моей информации, его зарплата в «Спартаке» останется прежней – 35 млн рублей за сезон», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале.
В сезоне-2022/23 форвард набрал 35 (17+18) очков в 50 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром и снайпером московского клуба.
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