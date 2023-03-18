Зарплата Принса в «Спартаке» останется прежней – 35 млн рублей за сезон

Теги Спартак КХЛ Шейн Принс деньги Хоккей

Шейн Принс будет зарабатывать в «Спартаке» 35 млн рублей за сезон по новому контракту.

«Неплохая сделка для клуба. Напомню, что Шейн Принс не считается легионером из-за наличия белорусского паспорта.

По моей информации, его зарплата в «Спартаке» останется прежней – 35 млн рублей за сезон», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале.

В сезоне-2022/23 форвард набрал 35 (17+18) очков в 50 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром и снайпером московского клуба.

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2 комментария

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HockeyMan
Ответ Сергей Орлов
Принс за 35 это очень хорошо. Другой вопрос, что кроме него и Хохлачева приличных нападающих в команде нет.
А Локтионов?
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Сергей Орлов
Принс за 35 это очень хорошо. Другой вопрос, что кроме него и Хохлачева приличных нападающих в команде нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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