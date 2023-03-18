Зарплата Принса в «Спартаке» останется прежней – 35 млн рублей за сезон

Шейн Принс будет зарабатывать в « » 35 млн рублей за сезон по новому контракту.

«Неплохая сделка для клуба. Напомню, что не считается легионером из-за наличия белорусского паспорта.

По моей информации, его зарплата в «Спартаке» останется прежней – 35 млн рублей за сезон», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в телеграм-канале.

В сезоне-2022/23 форвард набрал 35 (17+18) очков в 50 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и стал вторым бомбардиром и снайпером московского клуба.