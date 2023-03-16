Тренер «Сент-Луиса» Беруби – шестой в истории НХЛ, который провел 500 игр как тренер и 1000 матчей как хоккеист

Теги Сент-Луис НХЛ Крэйг Беруби Хоккей

Крэйг Беруби провел 500-й матч в качестве тренера в НХЛ.

Это достижение было зафиксировано в игре регулярного чемпионата между «Сент-Луисом» и «Миннесотой».

Беруби стал шестым человеком в истории НХЛ, который провел 500 или более игр в качестве тренера, а также сыграл 1000 или более игр в качестве хоккеиста.

Такого показателя также достигли Рэнди Карлайл, Боб Пулфорд, Рэд Келли, Ларри Робинсон и Крэйг Мактавиш.

Матч с «Миннесотой» стал для Беруби 339-й игрой в качестве главного тренера «Блюз». Кроме того, он провел 161 игру в качестве тренера «Филадельфии» с 2013 по 2015 год.

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