Бэкстрем 279-й раз сделал передачу при шайбе Овечкина – 4-й результат среди дуэтов в истории НХЛ. Седины на 3-м месте (280)

Никлас Бэкстрем 279-й раз ассистировал Овечкину – 4-й результат среди дуэтов в истории .

Капитан « » Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в лиге в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:4). Бэкстрем выступил одним из ассистентов, это в общей сложности 279-й такой случай.

В истории НХЛ было только 3 случая, когда один игрок чаще забивал при участии другого в голевой комбинации.

1. – 364 шайбы при участии (« », «Лос-Анджелес»). Наоборот – 196 шайб, 7-й результат.

2. Майк Босси – 310 шайб при участии Брайана Троттье («Айлендерс»). Наоборот – 203 шайбы, 6-й результат.

3. Даниэль Седин – 280 шайб при участии Хенрика Седина («Ванкувер»).

4. Александр Овечкин – 279 шайб при участии Никласа Бэкстрема («Вашингтон»).

5. Горди Хоу – 209 шайб при участии Алекса Дельвеккио («Детройт»).