Бэкстрем 279-й раз сделал передачу при шайбе Овечкина – 4-й результат среди дуэтов в истории НХЛ. Седины на 3-м месте (280)

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Никлас Бэкстрем 279-й раз ассистировал Овечкину – 4-й результат среди дуэтов в истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в лиге в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:4). Бэкстрем выступил одним из ассистентов, это в общей сложности 279-й такой случай.

В истории НХЛ было только 3 случая, когда один игрок чаще забивал при участии другого в голевой комбинации. 

1. Яри Курри – 364 шайбы при участии Уэйна ГретцкиЭдмонтон», «Лос-Анджелес»). Наоборот – 196 шайб, 7-й результат. 

2. Майк Босси – 310 шайб при участии Брайана Троттье («Айлендерс»). Наоборот – 203 шайбы, 6-й результат.

3. Даниэль Седин – 280 шайб при участии Хенрика Седина («Ванкувер»).

4. Александр Овечкин – 279 шайб при участии Никласа Бэкстрема («Вашингтон»).

5. Горди Хоу – 209 шайб при участии Алекса Дельвеккио («Детройт»). 

3 комментария

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Hivaga22
Кто-то уже написал, что седины не только на третьем, но и на четвертом месте?)
+1
0
+1
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Mephi027
Босси можно обойти
0
0
0
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Direct free kick
Секондари надо выносить за скобки
+3
-6
-3
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