Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу в 1-м матче за «Коламбус» с января. Он набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу

Вратарь « » пропустил 5 шайб от « », но одержал победу.

Россиянин провел первый матч за «Блю Джекетс» с 17 января. Команда одержала победу над «Шаркс» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате .

23-летний голкипер отразил 27 бросков из 32. Победа стала для него 3-й в 14 матчах этого сезона (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,40).

В АХЛ за «Кливленд» он провел 9 игр и одержал 4 победы (87,1%, 4,07).

В начале второго периода Тарасов начал голевую атаку своей команды, выкатившись из ворот на подбор вброшенной в зону шайбы.

Он сделал передачу на Джонни Годро, ассистировавшего Кенту Джонсону. На счет Даниила тоже была записана результативная передача – его первое очко в НХЛ.