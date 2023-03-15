Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу в 1-м матче за «Коламбус» с января. Он набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу.
Россиянин провел первый матч за «Блю Джекетс» с 17 января. Команда одержала победу над «Шаркс» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
23-летний голкипер отразил 27 бросков из 32. Победа стала для него 3-й в 14 матчах этого сезона (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,40).
В АХЛ за «Кливленд» он провел 9 игр и одержал 4 победы (87,1%, 4,07).
В начале второго периода Тарасов начал голевую атаку своей команды, выкатившись из ворот на подбор вброшенной в зону шайбы.
Он сделал передачу на Джонни Годро, ассистировавшего Кенту Джонсону. На счет Даниила тоже была записана результативная передача – его первое очко в НХЛ.
Единственный вратарь забивавший гол в этом сезоне это Ульмарк
Если брать российских вратарей то 2 игрока сделали по 2 ассиста это Василевский и Самсонов по одному ассисту у :Георгиева, Сорокина, Тарасова и Шестеркина