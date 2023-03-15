Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу в 1-м матче за «Коламбус» с января. Он набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу

Теги Коламбус Сан-Хосе НХЛ Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов пропустил 5 шайб от «Сан-Хосе», но одержал победу.

Россиянин провел первый матч за «Блю Джекетс» с 17 января. Команда одержала победу над «Шаркс» (6:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

23-летний голкипер отразил 27 бросков из 32. Победа стала для него 3-й в 14 матчах этого сезона (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,40). 

В АХЛ за «Кливленд» он провел 9 игр и одержал 4 победы (87,1%, 4,07). 

В начале второго периода Тарасов начал голевую атаку своей команды, выкатившись из ворот на подбор вброшенной в зону шайбы.

Он сделал передачу на Джонни Годро, ассистировавшего Кенту Джонсону. На счет Даниила тоже была записана результативная передача – его первое очко в НХЛ. 

2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ TR31HK
Тарасов молодец! И сегодня ещё и у Шестёркина пас)))) Надо отдельно вести стату по набирающим очки вратарям начинать))))
Пока что только 7 вратарей набрали 2 очка ассистами это:Ванечек,Василевский, Гибсон, Джерри, Маркстрем,Мразек и Самсонов
Единственный вратарь забивавший гол в этом сезоне это Ульмарк
Если брать российских вратарей то 2 игрока сделали по 2 ассиста это Василевский и Самсонов по одному ассисту у :Георгиева, Сорокина, Тарасова и Шестеркина
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TR31HK
Тарасов молодец! И сегодня ещё и у Шестёркина пас)))) Надо отдельно вести стату по набирающим очки вратарям начинать))))
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