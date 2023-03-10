«Детройт» обменял Кэмпфера в «Аризону». Экс-защитник «Ак Барса» не играл в НХЛ в этом сезоне
«Детройт» обменял Стивена Кэмпфера в «Аризону», экс-защитник «Ак Барса» не играл за клуб.
Компенсация за 34-летнего игрока будет определена позже (future considerations). «Койотис» отправили Кэмпфера в фарм-клуб.
В текущем сезоне защитник не играл в НХЛ. Он провел 44 матча за «Гранд Рэпидс» в АХЛ, где набрал 22 (4+18) очка.
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