«Детройт» обменял Кэмпфера в «Аризону». Экс-защитник «Ак Барса» не играл в НХЛ в этом сезоне

« » обменял в «Аризону», экс-защитник «Ак Барса» не играл за клуб.

Компенсация за 34-летнего игрока будет определена позже (future considerations). «Койотис» отправили Кэмпфера в фарм-клуб.

В текущем сезоне защитник не играл в . Он провел 44 матча за « » в АХЛ, где набрал 22 (4+18) очка.

Кэмпфер отказался возвращаться в «Ак Барс» по политическим причинам. Защитник боится осуждения в США (Артур Хайруллин)