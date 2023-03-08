Слэвин вышел на 3-е место по очкам в истории «Каролины» среди защитников
Джейккоб Слэвин вышел на 3-е место по очкам в истории «Каролины» среди защитников.
Благодаря голу в матче с «Монреалем» (4:3 Б) он достиг отметки в 228 (41+187) баллов в карьере. Это была его 564-я игра в НХЛ.
Слэвин превзошел достижение Глена Уэсли (227 очков) и вышел на единоличное 3-е место в истории франшизы среди защитников (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс»).
2-е место занимает Дэйв Бабич (240). Рекорд принадлежит Джастину Фолку (258).
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