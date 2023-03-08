Слэвин вышел на 3-е место по очкам в истории «Каролины» среди защитников

вышел на 3-е место по очкам в истории «Каролины» среди защитников.

Благодаря голу в матче с «Монреалем» (4:3 Б) он достиг отметки в 228 (41+187) баллов в карьере. Это была его 564-я игра в НХЛ.

Слэвин превзошел достижение (227 очков) и вышел на единоличное 3-е место в истории франшизы среди защитников (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс»).

2-е место занимает Дэйв Бабич (240). Рекорд принадлежит (258).