«Каролина» забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4:09 в концовке матча с «Виннипегом», сделав 3:3 после 0:3

Теги Каролина НХЛ Виннипег Джош Моррисси Джейккоб Слэвин Андрей Свечников Мартин Нечас Хоккей

«Каролина» забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4 минуты в концовке игры с «Виннипегом».

«Харрикейнс» уступали со счетом 0:3 к 56-й минуте. Затем забросили 3 шайбы подряд при снятом вратаре за 4:09 игрового времени.

Отличились Джейккоб Слэвин, Андрей Свечников и Мартин Нечас (за 39 секунд до конца третьего периода). 

Таким образом, «ураганы» сумели перевести игру в овертайм. Там победы все же добились «Джетс» за счет шайбы Джоша Моррисси – 4:3 ОТ. 

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