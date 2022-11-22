«Каролина» забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4:09 в концовке матча с «Виннипегом», сделав 3:3 после 0:3

забросила 3 шайбы при снятом вратаре за 4 минуты в концовке игры с .

«Харрикейнс» уступали со счетом 0:3 к 56-й минуте. Затем забросили 3 шайбы подряд при снятом вратаре за 4:09 игрового времени.

Отличились Джейккоб Слэвин, и (за 39 секунд до конца третьего периода).

Таким образом, «ураганы» сумели перевести игру в овертайм. Там победы все же добились «Джетс» за счет шайбы – 4:3 ОТ.