Фирстов о том, что игроки отращивают бороду в плей-офф: «У меня не растет. Как щенок хожу»

высказался о том, что игроки отращивают бороду в плей-офф.

– Есть хоккейные суеверия, которые соблюдаются в «Торпедо»?

– Любой человек верит в какие-то приметы… Но вот так навскидку я даже не могу сказать, подумать надо.

– Например, игроки бороду в плей-офф отращивают.

– Ну так это все отращивают. У меня просто нет пока бороды, не растет. Как щенок хожу. Козья вот такая растет. А ребята не бреются.

Еще мы каждый день настраиваемся, что хоккей будет максимально жесткий и надо более ответственно относиться к моментам.

– У вас команда в принципе молодая. У кого-нибудь, кроме , борода растет нормально?

– Да, у нас человека четыре будет с бородой. У Нуски борода солидная, у Козырева, тренера защитников, вообще здоровая. А в целом да, особо бородатых у нас нет пока, – сказал нападающий « ».