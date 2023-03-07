Фирстов о том, что игроки отращивают бороду в плей-офф: «У меня не растет. Как щенок хожу»

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Владислав Фирстов высказался о том, что игроки КХЛ отращивают бороду в плей-офф.

– Есть хоккейные суеверия, которые соблюдаются в «Торпедо»?

– Любой человек верит в какие-то приметы… Но вот так навскидку я даже не могу сказать, подумать надо.

– Например, игроки бороду в плей-офф отращивают.

– Ну так это все отращивают. У меня просто нет пока бороды, не растет. Как щенок хожу. Козья вот такая растет. А ребята не бреются.

Еще мы каждый день настраиваемся, что хоккей будет максимально жесткий и надо более ответственно относиться к моментам.

– У вас команда в принципе молодая. У кого-нибудь, кроме Кручинина, борода растет нормально?

– Да, у нас человека четыре будет с бородой. У Нуски борода солидная, у Козырева, тренера защитников, вообще здоровая. А в целом да, особо бородатых у нас нет пока, – сказал нападающий «Торпедо».

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1 комментарий

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Раменки за Динамо
Щенки часто под себя ходят и этот туда же.
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