Игроки «Трактора» поучаствовали в акции по сбору средств на бионические протезы рук для детей

Теги Трактор Торпедо болельщики КХЛ деньги Хоккей

«Трактор» поучаствовал в акции по сбору средств на бионические протезы рук для детей.

Клуб и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) поддержали акцию Благотворительного фонда «Синара», направленную на помощь детям, нуждающимся в современных бионических протезах рук.

26 февраля во время игры «Трактора» с «Торпедо» болельщики и хоккеисты приняли участие в марафоне по сбору средств «Я мечтаю».

Почетным гостем матча стал Богдан Буханцов. В 2022 году 8-летнему мальчику помогли приобрести бионический протез.

«Как и многие проекты ТМК и благотворительного фонда, акция «Я мечтаю» стала традиционной. Сотрудники ТМК, болельщики и профессиональные хоккеисты уже собрали более 120 тысяч рублей на следующий протез.

Делая первое вбрасывание шайбы на матче «Трактор» – «Торпедо» своей новой рукой, Богдан еще раз убеждает всех нас, что, объединяя усилия, мы можем справиться даже с самыми сложными задачами», – сказала президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.

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2 комментария

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Алекс Баландин
На всякий случай, я родился в Тракторозаводском районе, ЧТЗ. Спасибо за цирк в этом сезоне, земляки.
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Алекс Баландин
Красавцы парни. Кстати вы так играете, что себе тоже на протезы скинуться можете. Даже обязаны.
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