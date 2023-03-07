Игроки «Трактора» поучаствовали в акции по сбору средств на бионические протезы рук для детей

«Трактор» поучаствовал в акции по сбору средств на бионические протезы рук для детей.

Клуб и «Трубная Металлургическая Компания» (ТМК) поддержали акцию Благотворительного фонда «Синара», направленную на помощь детям, нуждающимся в современных бионических протезах рук.

26 февраля во время игры « » с «Торпедо» болельщики и хоккеисты приняли участие в марафоне по сбору средств «Я мечтаю».

Почетным гостем матча стал Богдан Буханцов. В 2022 году 8-летнему мальчику помогли приобрести бионический протез.

«Как и многие проекты ТМК и благотворительного фонда, акция «Я мечтаю» стала традиционной. Сотрудники ТМК, болельщики и профессиональные хоккеисты уже собрали более 120 тысяч рублей на следующий протез.

Делая первое вбрасывание шайбы на матче «Трактор» – «Торпедо» своей новой рукой, Богдан еще раз убеждает всех нас, что, объединяя усилия, мы можем справиться даже с самыми сложными задачами», – сказала президент БФ «Синара» Наталья Левицкая.