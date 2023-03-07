Бенирс – главный претендент на «Колдер Трофи», Логан Томпсон – 2-й, Пауэр – 3-й (NHL.com)

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Форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс – главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Колдер Трофи». 

Участвовали 15 авторов сайта, каждый называл по 5 кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1. 

Первое место занял 20-летний нападающий «Сиэтла» Мэттью Бенирс, набравший 45 (19+26) очков в 61 матче. Он получил 14 первых мест и 74 балла. 

Второе место занял вратарь «Вегаса» Логан Томпсон (49 баллов), третье – защитник «Баффало» Оуэн Пауэр (36, 1 первое место). 

В топ-5 также вошли форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш (22) и вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер (16). 

Один из голосовавших поставил на 5-е место форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко (1). 

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не претендует на приз, так как ему исполнилось 26 лет в феврале прошлого года. Чтобы претендовать на приз в таком возрасте, необходимо, чтобы 26 лет исполнилось 15 сентября или позже. 

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1 комментарий

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Deathspell Omega
Какие-то средненькие новички в этом сезоне...
Ничего особенного.
+1
0
+1
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