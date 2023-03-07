Бенирс – главный претендент на «Колдер Трофи», Логан Томпсон – 2-й, Пауэр – 3-й (NHL.com)

Форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс – главный претендент на приз лучшему новичку сезона .

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Колдер Трофи».

Участвовали 15 авторов сайта, каждый называл по 5 кандидатов. Баллы распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял 20-летний нападающий « » , набравший 45 (19+26) очков в 61 матче. Он получил 14 первых мест и 74 балла.

Второе место занял вратарь « » Логан Томпсон (49 баллов), третье – защитник «Баффало» Оуэн Пауэр (36, 1 первое место).

В топ-5 также вошли форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш (22) и вратарь « » Стюарт Скиннер (16).

Один из голосовавших поставил на 5-е место форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко (1).

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не претендует на приз, так как ему исполнилось 26 лет в феврале прошлого года. Чтобы претендовать на приз в таком возрасте, необходимо, чтобы 26 лет исполнилось 15 сентября или позже.