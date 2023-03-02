Панарин поприветствовал Кэйна в «Рейнджерс»: «Патрик, Патрик, поздравляю»

Теги Рейнджерс видео НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин отреагировал на переход Патрика Кэйна в «Рейнджерс».

Он поприветствовал форварда в коротком ролике.

«Патрик, Патрик, поздравляю», – сказал нападающий «Рейнджерс».

Напомним, Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Чикаго».

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13 комментариев

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Ko Vi
конгратулейшн релокейшн
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Ko Vi
Ответ гилберт
Расшифруйте.
там шифр не сложный)))
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гилберт
Расшифруйте.
+1
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Матрёшка Ефросиьевна
напомнило незабываемое конгрютулейшн чмоки чмоки)
+2
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ББ
Кейн, в свою очередь, может поздравить весь NYR c приходом в клуб самого титулованного американского хоккеиста- 3 КС, Харт Трофи, Тед Линдсей, Конн Смайт, Арт Росс Трофи. Да, ещё Колдер Трофи. Самый упакованный хоккеист США из ныне играющих, повторюсь.
Было бы здорово, если б они с Панариным зажгли.
+10
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grek087
Ответ Шлёма Презерман
конгратулэйшанз! )) Недаром амеры говорят, русский акцент самый грубый, как будто пилят дрова. Отсутствие в русском аспирации, задненёбных и межзубных звуков, раскатистая "р" и прочие прелести режут нежные англосаксонские уши )).
Это хорошо что Панарин хоть что-то может сказать ещё😂 Насколько помню английский ему не особо давался
+2
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+2
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TR31HK
Будет красивый хоккей от собравшихся вместе таких мастерюг, круто!!!! Красота в хоккее главное!!!!
+3
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dalmolchun
Приветствие из Губки Боба. Видимо, Кейн поклонник квадратных штанов.
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PEREGRINATOR
Ответ Шлёма Презерман
конгратулэйшанз! )) Недаром амеры говорят, русский акцент самый грубый, как будто пилят дрова. Отсутствие в русском аспирации, задненёбных и межзубных звуков, раскатистая "р" и прочие прелести режут нежные англосаксонские уши )).
Зато как слово «Патрик» сказал)
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dalmolchun
Ответ Шлёма Презерман
конгратулэйшанз! )) Недаром амеры говорят, русский акцент самый грубый, как будто пилят дрова. Отсутствие в русском аспирации, задненёбных и межзубных звуков, раскатистая "р" и прочие прелести режут нежные англосаксонские уши )).
Панара забил на урок, где проходили "грейт потато" ))
+6
0
+6
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Шлёма Презерман
конгратулэйшанз! )) Недаром амеры говорят, русский акцент самый грубый, как будто пилят дрова. Отсутствие в русском аспирации, задненёбных и межзубных звуков, раскатистая "р" и прочие прелести режут нежные англосаксонские уши )).
+16
-4
+12
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Ферзь на р1
Посмотрим на что эта связка способна спустя много лет, в Чиках они зажигали, дай бог чтоб и на Мэдисон Сквер Гарден делали шорошу
+5
0
+5
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Darkhan Darkhan
Ох уж этот Коркинский акцент
+19
-1
+18
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