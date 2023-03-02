Панарин поприветствовал Кэйна в «Рейнджерс»: «Патрик, Патрик, поздравляю»
Артемий Панарин отреагировал на переход Патрика Кэйна в «Рейнджерс».
Он поприветствовал форварда в коротком ролике.
«Патрик, Патрик, поздравляю», – сказал нападающий «Рейнджерс».
Напомним, Кэйн и Панарин на протяжении двух сезонов (с 2015 по 2017 год) играли вместе в «Чикаго».
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Было бы здорово, если б они с Панариным зажгли.