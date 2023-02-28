Уолмэн подписал 3-летний контракт с «Детройтом» с зарплатой 3,4 млн долларов в год
«Детройт» и Джейк Уолмэн согласовали условия нового контракта.
27-летний канадский защитник подписал соглашение с «Ред Уингс» на три года со средней зарплатой 3,4 миллиона долларов.
Общая сумма сделки – 10,2 млн долларов.
Этот договор начнет действовать со следующего сезона. В текущем сезоне кэпхит хоккеиста составляет 1,05 млн долларов.
Уолмэн набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «плюс 17» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 18:54.
3 комментария