Уолмэн подписал 3-летний контракт с «Детройтом» с зарплатой 3,4 млн долларов в год

« » и Джейк Уолмэн согласовали условия нового контракта.

27-летний канадский защитник подписал соглашение с «Ред Уингс» на три года со средней зарплатой 3,4 миллиона долларов.

Общая сумма сделки – 10,2 млн долларов.

Этот договор начнет действовать со следующего сезона. В текущем сезоне кэпхит хоккеиста составляет 1,05 млн долларов.

Уолмэн набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «плюс 17» в 40 матчах регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 18:54.