Уолмэн подписал 3-летний контракт с «Детройтом» с зарплатой 3,4 млн долларов в год

Теги Детройт НХЛ Джейк Уолмэн Хоккей

«Детройт» и Джейк Уолмэн согласовали условия нового контракта.

27-летний канадский защитник подписал соглашение с «Ред Уингс» на три года со средней зарплатой 3,4 миллиона долларов.

Общая сумма сделки – 10,2 млн долларов.

Этот договор начнет действовать со следующего сезона. В текущем сезоне кэпхит хоккеиста составляет 1,05 млн долларов.

Уолмэн набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «плюс 17» в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 18:54.

3 комментария

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Jenner
Ответ Ilya87
Что??? Тут от силы 1,5 миллиона и то с авансом
С отрывом лучший по +- в тройте. Это всегда ценится дорого, плюс он играет по 19 минут.
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+1
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grek087
Ответ Ilya87
Что??? Тут от силы 1,5 миллиона и то с авансом
Плюс 17 зарешали. Максимально надежный защитник получается 🤷‍♂️
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilya87
Что??? Тут от силы 1,5 миллиона и то с авансом
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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