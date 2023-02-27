Овечкин набрал 1467-е очко в НХЛ и делит 16-е место в истории с Микитой. До Кросби – 13 баллов

Капитан « » забил гол в матче с «Баффало» (4:7).

Россиянин набрал 1467-е (813+654) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 16-е место в истории лиги, догнав . Всего Овечкин провел 1331 игру.

15-ю позицию в списке с 1480 (543+937) баллами занимает капитан « » .

Лучший бомбардир НХЛ – Уэйн Гретцки (2857).

В 57 матчах текущего сезона на счету Овечкина 57 (33+24) очков.

Овечкин наконец-то забил! Но в битве за плей-офф дерзкая молодежь «Баффало» укатала ветеранов «Вашингтона»