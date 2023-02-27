Овечкин набрал 1467-е очко в НХЛ и делит 16-е место в истории с Микитой. До Кросби – 13 баллов

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стэн Микита Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Баффало» (4:7).

Россиянин набрал 1467-е (813+654) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 16-е место в истории лиги, догнав Стэна Микиту. Всего Овечкин провел 1331 игру.

15-ю позицию в списке с 1480 (543+937) баллами занимает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Лучший бомбардир НХЛ – Уэйн Гретцки (2857).

В 57 матчах текущего сезона на счету Овечкина 57 (33+24) очков.

Овечкин наконец-то забил! Но в битве за плей-офф дерзкая молодежь «Баффало» укатала ветеранов «Вашингтона»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alek88
Кросби оторвался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий