Овечкин набрал 1467-е очко в НХЛ и делит 16-е место в истории с Микитой. До Кросби – 13 баллов
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче с «Баффало» (4:7).
Россиянин набрал 1467-е (813+654) очко в чемпионатах НХЛ и вышел на 16-е место в истории лиги, догнав Стэна Микиту. Всего Овечкин провел 1331 игру.
15-ю позицию в списке с 1480 (543+937) баллами занимает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Лучший бомбардир НХЛ – Уэйн Гретцки (2857).
В 57 матчах текущего сезона на счету Овечкина 57 (33+24) очков.
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