Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 70 очками при пустых воротах за карьеру. У Гретцки 85, у Овечкина 67

– 2-й игрок в истории с 70 очками при пустых воротах.

Сегодня капитан « » ассистировал Джейку Генцелу, поразившему пустые ворота в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1).

На его счету стало 70 (28+42) очков при пустых воротах за карьеру в рамках регулярок. Рекордом лиги владеет – 85 (56+29) очков.

В топ-5 также входят Блэйк Уилер («Виннипег», продолжает карьеру, 69 очков, 29+40), («Вашингтон», продолжает карьеру, 67 очков, 54+13) и Эрик Стаал («Флорида», продолжает карьеру, 61 очко, 33+28).

По количеству результативных передач на пустые ворота Кросби лидирует (42), Уилер идет вторым (40). В топ-5 входят Анже Копитар («Лос-Анджелес», продолжает карьеру, 36), Никлас Бэкстрем («Вашингтон», продолжает карьеру, 35) и Патрис Бержерон («Бостон», продолжает карьеру, 32).