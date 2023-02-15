Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 70 очками при пустых воротах за карьеру. У Гретцки 85, у Овечкина 67

Теги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Патрис Бержерон Эрик Стаал Александр Овечкин Уэйн Гретцки Анже Копитар НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Блэйк Уилер Хоккей

Сидни Кросби – 2-й игрок в истории НХЛ с 70 очками при пустых воротах.

Сегодня капитан «Питтсбурга» ассистировал Джейку Генцелу, поразившему пустые ворота в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1). 

На его счету стало 70 (28+42) очков при пустых воротах за карьеру в рамках регулярок. Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки – 85 (56+29) очков. 

В топ-5 также входят Блэйк Уилер («Виннипег», продолжает карьеру, 69 очков, 29+40), Александр Овечкин («Вашингтон», продолжает карьеру, 67 очков, 54+13) и Эрик Стаал («Флорида», продолжает карьеру, 61 очко, 33+28). 

По количеству результативных передач на пустые ворота Кросби лидирует (42), Уилер идет вторым (40). В топ-5 входят Анже Копитар («Лос-Анджелес», продолжает карьеру, 36), Никлас Бэкстрем («Вашингтон», продолжает карьеру, 35) и Патрис Бержерон («Бостон», продолжает карьеру, 32). 

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10 комментариев

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Vladlen Mironov
Ответ phx13
Правда у Кросби в основном ассисты, а у Овечкина - голы
И?)))
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Белый офицер
Ответ phx13
Правда у Кросби в основном ассисты, а у Овечкина - голы
Выходит что не жадничает ))
0
0
0
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Александр Балабанов
Ответ Михаил1970
Если у Овечкина 54+23, то это не 67, а 77. Если у него всё таки 67, то это 54+13.
Да, 13 там
+2
0
+2
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#nikon
А при пустых воротах и пустых трибунах?
+2
0
+2
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phx13
Ответ Vladlen Mironov
Удар поддых местным "фанатам" Овечкина, ведь оказалось, что Кросби и Ванек шакалят больше
Правда у Кросби в основном ассисты, а у Овечкина - голы
+3
-1
+2
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J-12
ахахахха, крутую дали статистику! шакалит или всё таки легенда?)))
+2
0
+2
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Михаил1970
Если у Овечкина 54+23, то это не 67, а 77. Если у него всё таки 67, то это 54+13.
+1
0
+1
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Putin Teams
Страшный сон хейтерка😩
+2
-1
+1
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curdboy
Упс..)))
+5
-2
+3
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Vladlen Mironov
Удар поддых местным "фанатам" Овечкина, ведь оказалось, что Кросби и Ванек шакалят больше
+14
-4
+10
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