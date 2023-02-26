Кудашов о 4:2 со «Спартаком»: «Побеждать важно. Расслабляешься раз – потом и удача отворачивается, и уверенности нет. Кто бережет себя и страхуется от травмы, тот ее и получает»

Главный тренер высказался о матче «Динамо» со « » (4:2).

– Столичное дерби, полный стадион, отличная поддержка – и хоккей получился хороший. Мне понравилось, за исключением концовки.

– Какие критерии держали в голове при проведении ротации состава?

– Смотрели на то, кто мало играл в последние дни. Смотрели, кто много пропускал и кому нужно сегодня сыграть. Кто, наоборот, переиграл, оценивали состояние, да и вообще много моментов учитывалось.

– Во втором матче подряд пропускаете курьезные голы, после чего не очень удачно действуете по счету.

– Это разные истории, сегодня произошел игровой момент, когда из-за ворот шайба попала во вратаря. Но давайте разберем гол с . Там технический момент – от борта отскочила шайба. Вы знаете, кто-то сегодня говорил, что вратарь вышел, неудачно остановил… Нет, там шайба попала в стык, где находится реклама, и отскочила в поле. Если я не ошибаюсь, то такой же гол нам забила Уфа, когда я еще был игроком в «Локомотиве» и в воротах Семен Варламов играл. Мы финал играли, и Антипов забил решающий гол. Поэтому это два совершенно разных гола.

– То есть в целом негативной тенденции тут нет?

– Сегодня однозначно был плохой конец. Наверное, есть смягчающие обстоятельства, потому что в голове все уже держали другое – быстрее бы все это закончилось и начались другие матчи. Тем не менее это плохо.

– Насколько важно сегодня было победить?

– Важно побеждать, а как по-другому? Я уже сказал, что полный стадион, телевизионная игра «Спартак» – « », по-другому и быть не может. Вы знаете, не бывает такого, что ты сегодня захотел проиграть и недоиграл, а завтра ни с того ни с сего вот сейчас мы будем выигрывать. Такого не бывает.

Если ты расслабляешься один раз, то потом и удача отворачивается, и уверенности нет, и очень тяжело вернуть все обратно. Кто бережет себя и страхуется от травмы, тот ее, как правило, и получает. Это частый момент, поэтому беречься нельзя. Есть календарь, есть люди, зрители, – сказал Кудашов.