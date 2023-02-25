Кудашов об упущенной победе над ЦСКА за 3 секунды до конца: «Они бьются за 2-е место с удвоенной энергией. Нас поджали, мы не до конца справились»

оценил поражение московского «Динамо» от ЦСКА (4:5 ОТ).

— Думаю, всем понравилась игра. Полно голов и силовой борьбы. Все было, кроме буллитов, обычно мы по ним заканчиваем. Сегодня раньше завершили. Готовимся дальше, у нас осталась одна игра, соперника по плей-офф [«Торпедо»], как я понимаю, мы знаем уже.

— Хотелось бы уточнить, что случилось в третьем периоде…

— Сопернику нужно было отыгрываться, они играют дома при полных трибунах. Команда бьется за второе место с удвоенной энергией. непростой коллектив, мощный. Нас поджали, мы здесь не до конца справились.

— Скоренову и Кодоле в этой конфигурации можно найти место?

— Почему нет? Можно.

— Проброс в концовке привел к взятию ворот. Для вас это важный момент, который будет разбираться на собрании команды, или просто игровой эпизод, если бы ЦСКА не забили, то никто бы и не вспомнил?

— Надо смотреть ситуацию. Там были другие моменты, когда стали удерживать у борта шайбу за 20 секунд до конца. Это делают чуть попозже, когда остается меньше времени, а мы начали раньше.

— Насколько довольны таким матчем, в котором было все? Какие уроки команда может вынести перед плей-офф?

— Весь сезон говорим: «Эта игра как плей-офф». Уже спокойно относимся, понимаем, что плей-офф на носу. Те ошибки, которые появляются, мы исправляем. Смотрим на свой рисунок игры, точечно изменяем вещи. Спокойно готовились к этому мачту, но расценивали как некую проверку. Какие-то вещи подправим перед следующим матчем.

— Не хотите дать лидерам отдохнуть в следующем матче, который уже ничего не решает?

— Посмотрим, что у нас с травмированными, оценим игровое время и далее примем решение. У нас не так много игроков, кто не принимал участия в сегодняшнем матче. Если не ошибаюсь, это два защитника и трое нападающих. Думаю, все сыграют, – сказал главный тренер « ».