Башкиров о том, что не сразу встал после блокированного броска: «Шайба попала в нерв. Ногу будто отрубило, не чувствовал ее»

прокомментировал победу в матче против « » (3:1).

– Как ваше состояние? Вы не сразу встали после блокированного броска.

– Шайба попала в нерв, как будто ногу отрубило, не чувствовал ее. Потом потихоньку отпустило, сейчас все хорошо.

– Три гола за пять игр. Можно сказать, что выходите на оптимальные кондиции перед плей-офф?

– Надеюсь на это. Самое главное у нас – это плей-офф, поэтому к нему особенная подготовка.

– Как в целом проходит подготовка к плей-офф? Сейчас у «Салавата» очень мощный отрезок.

– Играем в наш хоккей, правда, саначала делали то, что требовалось, но потом потеряли нить игры, стали больше отбрасываться. Надо было продолжать играть с шайбой, как мы умеем делать. Нужно подкорректировать этот момент, тогда все будет хорошо.

– Требуется ли команде добавлять в обороне после того, как она достигает комфортного перевеса в счете?

– Да, это идет от того, что где-то меньше играем с шайбой. Надо брать ее, с ногами двигаться и искать партнера. В этом нам нужно добавлять.

– Что думаете о теоретической встрече с «Металлургом» в первом раунде?

– Самое главное – выиграть, а там будь что будет, – сказал форвард « ».