Малкин принял участие в стычке игроков «Питтсбурга» и «Айлендерс» после сэйва Сорокина клюшкой. Судьи удалили обе пятерки

принял участие в массовой стычке игроков «Питтсбурга» и «Айлендерс».

Она началась в конце второго периода сразу после броска защитника «Пингвинс» , который Илья Сорокин отразил клюшкой.

Судьи удалили обе пятерки игроков, принимавших участие в стычке. Со стороны «Питтсбурга» – Малкина (2 минуты), (2+10), Криса Летанга, и Маркуса Петтерссона (по 2).

Со стороны « » – Росса Джонстона (2+2+10), Мэтта Мартина, Скотта Мэйфилда, Райана Пулока и Брока Нелсона (по 2).

У Малкина (0+0, 6 бросков, 4 хита, «минус 2» и 25% на вбрасываниях за 20:35) 1042 минуты штрафа в 1037 матчах за карьеру. Ему осталось набрать 6 минут, чтобы повторить рекорд «Питтсбурга», которым владеет Кевин Стивенс (1048 в 522).

Победа в матче осталась за «Айлендерс» (4:2).