Малкин принял участие в стычке игроков «Питтсбурга» и «Айлендерс» после сэйва Сорокина клюшкой. Судьи удалили обе пятерки

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Евгений Малкин принял участие в массовой стычке игроков «Питтсбурга» и «Айлендерс».

Она началась в конце второго периода сразу после броска защитника «Пингвинс» Криса Летанга, который Илья Сорокин отразил клюшкой.

Судьи удалили обе пятерки игроков, принимавших участие в стычке. Со стороны «Питтсбурга» – Малкина (2 минуты), Джейсона Цукера (2+10), Криса Летанга, Джейка Генцела и Маркуса Петтерссона (по 2).

Со стороны «Айлендерс» – Росса Джонстона (2+2+10), Мэтта Мартина, Скотта Мэйфилда, Райана Пулока и Брока Нелсона (по 2). 

У Малкина (0+0, 6 бросков, 4 хита, «минус 2» и 25% на вбрасываниях за 20:35) 1042 минуты штрафа в 1037 матчах за карьеру. Ему осталось набрать 6 минут, чтобы повторить рекорд «Питтсбурга», которым владеет Кевин Стивенс (1048 в 522). 

Победа в матче осталась за «Айлендерс» (4:2). 

3 комментария

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Фанат Ференцвароша
Быдло из Пенсильвании в своем стиле... Постоянно массовые стычки
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GreatMcDavid97
малкин красавчег
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dimpa
Cтрасти кипят, все хотят в плоф. Сорокин-красавец!
+2
0
+2
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