Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 38 очков в 53 играх – 2 балла до личного рекорда

Теги Тампа-Бэй НХЛ Вегас Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Вегасом».

Защитник «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (4:5). 

На его счету стало 38 (7+31) очков в 53 играх сезона при полезности «+12». 

Россиянину осталось набрать 2 балла, чтобы повторить личный бомбардирский рекорд (40 очков в сезоне-2017/18, 9+31 в 79 играх). При этом он уже повторил личный рекорд по передачам. 

Сегодня Сергачев (23:41, 1:12 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве, «+1») отметился также 2 бросками, 2 силовыми приемами и 5 блоками. 

3 комментария

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glavniiexpert
Давно бы уже побил этот личный рекорд, если бы мертвого Хедмана в первое большинство не ставили
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Марк Рейман
Где там они ногу Бельмара разглядели?
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sed3009
Два балла жи есть?! Два балла!
+1
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+1
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