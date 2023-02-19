Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 38 очков в 53 играх – 2 балла до личного рекорда

сделал 2 передачи в матче с « ».

Защитник « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата против «Голден Найтс» (4:5).

На его счету стало 38 (7+31) очков в 53 играх сезона при полезности «+12».

Россиянину осталось набрать 2 балла, чтобы повторить личный бомбардирский рекорд (40 очков в сезоне-2017/18, 9+31 в 79 играх). При этом он уже повторил личный рекорд по передачам.

Сегодня Сергачев (23:41, 1:12 – в большинстве, 2:20 – в меньшинстве, «+1») отметился также 2 бросками, 2 силовыми приемами и 5 блоками.