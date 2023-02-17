«Сент-Луис» может обменять защитника из топ-4. Наибольший интерес – к Парайко (Даррен Дрегер)

вызывает наибольший интерес перед дедлайном среди защитников « ».

Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что «Блюз» могут обменять одного из своих защитников топ-4, куда также входят , и Джастин Фолк.

У всех четырех игроков есть пункты о запрете на обмен. Парайко (контракт до 2030 года, кэпхит 6,5 миллиона долларов) вызывает наибольший интерес.

В текущем сезоне 29-летний канадец провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 18 (2+16) очков при полезности «минус 15», 22 минутах штрафа и среднем времени на льду 23:15.