«Сент-Луис» может обменять защитника из топ-4. Наибольший интерес – к Парайко (Даррен Дрегер)

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Ник Ледди Джастин Фолк Тори Крюг Колтон Парайко Хоккей

Колтон Парайко вызывает наибольший интерес перед дедлайном среди защитников «Сент-Луиса».

Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что «Блюз» могут обменять одного из своих защитников топ-4, куда также входят Ник Ледди, Тори Крюг и Джастин Фолк. 

У всех четырех игроков есть пункты о запрете на обмен. Парайко (контракт до 2030 года, кэпхит 6,5 миллиона долларов) вызывает наибольший интерес.

В текущем сезоне 29-летний канадец провел 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 18 (2+16) очков при полезности «минус 15», 22 минутах штрафа и среднем времени на льду 23:15. 

 

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1 комментарий

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Serge Vendino
Блюз пикируют в перестройку
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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