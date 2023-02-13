Кирилл Фастовский: «Очень хочу, чтобы плей-офф выиграла команда, которая никогда не была из разряда стандартных фаворитов. Сейчас время нестандартное»

хочет, чтобы в этом сезоне Кубок Гагарина выиграла команда-андердог.

«Сейчас основной упор делается уже на подготовку к плей-офф, а с какого места мы вышли, честно, не сильно волнует. Волнует успешно выступить в плей-офф, и перед сезоном такая задача и ставилась. Просто попадание в плей-офф – это не цель, цель – пройти в плей-офф как можно дальше.

Конечно, хотелось бы начать плей-офф, имея преимущество своей площадки, но все-таки это не самое главное. Хотя некоторое преимущество есть, особенно учитывая ту плотность команд на Востоке и очевидно понимая, что они равные. Вероятность седьмого матча маячит в любой паре.

Что касается того, почему на Востоке такая плотность в борьбе за плей-офф, то здесь нельзя выделять какую-то одну причину. Понятно, это тот самый путь развития, который КХЛ декларировала в рамках заявленной стратегии, – уравнивание спортивного уровня команд. Это в том числе и потолок зарплат, и пол зарплат, и правила перехода игроков – тут все в комплексе.

И я очень надеюсь, что это направление будет продолжаться, это поддерживает, мне это очень нравится. И те стереотипы прошлого должны стираться, выиграть может любая команда, и к этому надо стремиться.

Я очень хочу, чтобы в этом году плей-офф выиграла команда, которая никогда не была из разряда стандартных фаворитов. Сейчас время нестандартное, и подходить с прошлыми стандартами к оценке нынешней ситуации – это глупость», – сказал генеральный директор « ».