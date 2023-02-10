Николай Лемтюгов: «1:0 – это совсем уныло. Я бы лучше выиграл 6:3 – человек быстрее развивается, если играет в хоккей»

рассказал о своих взглядах на хоккей.

– Вы говорите про свой взгляд на хоккей. А какой он? Вы предпочтете выиграть 1:0 или 6:5?

– Я бы лучше выиграл 6:3.

Потому что 1:0 – это, наверное, не хоккей. Бывают всякие игры, но сколько сейчас игр по 1:0 мы видим, в овертаймах и по буллитам – это, конечно, совсем уныло.

Человек быстрее развивается, если он играет в хоккей. У этого, конечно, тоже должны быть рамки.

Есть «красный лист» – зона обороны, где ты должен играть по определенным стандартам. В атаке включается твоя фантазия, твое мастерство, твое умение разбираться в конкретных ситуациях.

Если еще и в атаке закрепощать хоккеистов, то человек будет работать в одном направлении. Когда придет другой тренер с другим направлением, такой человек уже не сможет с этим справиться.

Тогда у него возникнут проблемы: начнут сажать на лавку, менять, выгонять. У человека должны развиваться фантазия, игровое мышление.

Если он забрасывает шайбу в зону, то должен делать это так, чтобы дальше игра развивалась на него или на его партнера, – сказал ассистент главного тренера молодежной команды « ».