Хмелевски о голе в овертайме: «Я не боюсь больших моментов, хочу помочь «Салавату»

прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:1 ОТ).

Нападающий «Салавата» забил победный гол в овертайме.

– Большая победа для нас. Два поражения, для нас это было нехорошо. Мы хорошо вышли и выстояли.

– Вели в счете, многое получалось, но соперник все-таки начал дожимать в третьем периоде.

– Мы знали, что ЦСКА – одна из самых сильных команд в лиге. Конечно, мы пропустили, но мы хорошая команда, у нас есть достаточно класса, чтобы выигрывать игры.

– Насколько готовились к тому, что соперник будет снимать в овертайме вратаря?

– Да, я знаю, что они тоже любят снимать вратаря. Мы ожидали это от них. Я пошел на добивание, вот и все.

– В последнее время именно вы отличаетесь в овертаймах. Это какой-то секрет или вы просто стараетесь идти вперед?

– Я не боюсь больших моментов, хочу помочь своей команде. Нужно было воспользоваться шансом в овертайме, и я им воспользовался, – сказал форвард « ».

Тренер ЦСКА Федоров сменил вратаря в овертайме игры с «Салаватом». Команда пропустила через 8 секунд