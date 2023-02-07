Хмелевски о голе в овертайме: «Я не боюсь больших моментов, хочу помочь «Салавату»
Саша Хмелевски прокомментировал победу в матче против ЦСКА (2:1 ОТ).
Нападающий «Салавата» забил победный гол в овертайме.
– Большая победа для нас. Два поражения, для нас это было нехорошо. Мы хорошо вышли и выстояли.
– Вели в счете, многое получалось, но соперник все-таки начал дожимать в третьем периоде.
– Мы знали, что ЦСКА – одна из самых сильных команд в лиге. Конечно, мы пропустили, но мы хорошая команда, у нас есть достаточно класса, чтобы выигрывать игры.
– Насколько готовились к тому, что соперник будет снимать в овертайме вратаря?
– Да, я знаю, что они тоже любят снимать вратаря. Мы ожидали это от них. Я пошел на добивание, вот и все.
– В последнее время именно вы отличаетесь в овертаймах. Это какой-то секрет или вы просто стараетесь идти вперед?
– Я не боюсь больших моментов, хочу помочь своей команде. Нужно было воспользоваться шансом в овертайме, и я им воспользовался, – сказал форвард «Салавата Юлаева».
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