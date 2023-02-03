Вратарь «Витязя» Шикин про 5:1 с «Сочи»: «Приятно обыграть бывшую команду»

Вратарь « » прокомментировал победу над « » (1:5).

«Мы готовимся к играм на вылет, думаем о них и подстраиваемся под тот стиль, который нас ждет дальше. Впереди достаточно матчей, мы оба с Дорожко готовимся. Наша задача – помогать команде. Мы поддерживаем друг друга.

Второй период был самым сложным, «Сочи» навязал нам более активный хоккей, а мы несколько подотстали. Но четвертый гол помог нам победить. Приятно обыграть бывшую команду, но не более того. Всегда приятно побеждать», – заявил Шикин.