Вратарь «Витязя» Шикин про 5:1 с «Сочи»: «Приятно обыграть бывшую команду»

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Вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин прокомментировал победу над «Сочи» (1:5).

«Мы готовимся к играм на вылет, думаем о них и подстраиваемся под тот стиль, который нас ждет дальше. Впереди достаточно матчей, мы оба с Дорожко готовимся. Наша задача – помогать команде. Мы поддерживаем друг друга.

Второй период был самым сложным, «Сочи» навязал нам более активный хоккей, а мы несколько подотстали. Но четвертый гол помог нам победить. Приятно обыграть бывшую команду, но не более того. Всегда приятно побеждать», – заявил Шикин.

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