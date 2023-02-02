ХК «Спартак» объявил об акции: часть болельщиков сможет попасть на следующий матч бесплатно

Московский клуб выпустил заявление после домашнего матча с «Сочи» (3:4):

«Наша команда очень ценит своих болельщиков, для нас важно, что вы рядом с нами при любых обстоятельствах и готовы биться с нами плечом к плечу.

Мы разделяем переживания каждого болельщика из-за результатов команды в последних матчах.

В благодарность за вашу поддержку, ХК «Спартак» приглашает бесплатно посетить матч с «Нефтехимиком» всех, кто покупал билеты на прошедшую игру с «ХК Сочи».

Матч с «Нефтехимиком» состоится в пятницу, 3 февраля, в 19:30 в ДС «Мегаспорт».