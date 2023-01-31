«Могут заставить подписать письмо против СВО – есть такие говнюки, как финны, шведы, норвежцы. Скунсы». Кожевников о допуске россиян

оценил возможный допуск российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

– Заявления МОК – это хорошая новость. Конечно, плохо, если наши спортсмены будут без гимна и флага.

Но в этом нет ничего страшного, потому что уже выступали в нейтральном статусе. Моя позиция – надо ехать.

Хотя могут, например, заставить спортсменов подписать письмо, что они против СВО. Есть же такие говнюки, извиняюсь за выражение, но по-другому не скажешь, как финны, шведы, норвежцы. Проще говоря, скунсы.

Так что они могут придумать какую-то гадость. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

– В феврале МОК собирается встретиться с ИИХФ, чтобы обсудить возможность допуска хоккеистов. Может быть принято положительное решение?

– Думаю, да. Без российского хоккея неинтересно – это доказанная вещь.

Чемпионат мира, молодежный чемпионат мира доказали, что такого же ажиотажа нет. Россия нужна на турнирах, и не только в хоккее, – сказал двукратный олимпийский чемпион.