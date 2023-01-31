«Могут заставить подписать письмо против СВО – есть такие говнюки, как финны, шведы, норвежцы. Скунсы». Кожевников о допуске россиян

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею МОК Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников оценил возможный допуск российских спортсменов на международные соревнования.

Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. 

– Заявления МОК – это хорошая новость. Конечно, плохо, если наши спортсмены будут без гимна и флага.

Но в этом нет ничего страшного, потому что уже выступали в нейтральном статусе. Моя позиция – надо ехать.

Хотя могут, например, заставить спортсменов подписать письмо, что они против СВО. Есть же такие говнюки, извиняюсь за выражение, но по-другому не скажешь, как финны, шведы, норвежцы. Проще говоря, скунсы.

Так что они могут придумать какую-то гадость. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

– В феврале МОК собирается встретиться с ИИХФ, чтобы обсудить возможность допуска хоккеистов. Может быть принято положительное решение?

– Думаю, да. Без российского хоккея неинтересно – это доказанная вещь.

Чемпионат мира, молодежный чемпионат мира доказали, что такого же ажиотажа нет. Россия нужна на турнирах, и не только в хоккее, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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4 комментария

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Алексей Каракорум
Чего то паленого употребил по -любому опять.
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Сергей Орлов
Все адекватные люди против бессмысленной бойни.
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Павел Светлов
А ты не подписывай, делов-то!
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Александр Стариков
Ответ Eduard Rastryopin
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Ещё предатели
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Eduard Rastryopin
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