Ротенберг о 200 голах СКА в регулярке: «Это важный рубеж, но не наш максимум – могло быть намного больше»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о том, что СКА забил 200 голов в чемпионате.

Клуб из Санкт-Петербурга сделал это в 6-й раз за 15 сезонов.

«В шестой раз в КХЛ СКА достиг отметки в 200 голов. Это важный рубеж, такого результата команды КХЛ достигают далеко не каждый сезон.

Это не наш максимум: если учитывать количество созданных моментов, голов могло быть намного больше.

Будем стремиться к еще лучшей реализации, особенно в домашних матчах, чтобы радовать болельщиков яркой и результативной игрой», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.

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4 комментария

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heivani
Каждый день что-то новенькое; как будто кто украл рукописи диссертации ,,Красная машина,бытие,числа,исход,, и впендюривает с незамутненным разумом, обывателям.
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Rialto
Это да, был бы ты в составе, и 300 настреляли бы
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андрэ
Ну такое себе - значит уровень команд-сопеперниц на уровне чемпионата водокачки
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-1
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Евгений Белоус
Я думаю могли уже пару тысяч забить если бы получилось в свое время больше матчей посмотреть
+1
0
+1
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