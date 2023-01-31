Ротенберг о 200 голах СКА в регулярке: «Это важный рубеж, но не наш максимум – могло быть намного больше»

высказался о том, что СКА забил 200 голов в чемпионате.

Клуб из Санкт-Петербурга сделал это в 6-й раз за 15 сезонов.

«В шестой раз в достиг отметки в 200 голов. Это важный рубеж, такого результата команды КХЛ достигают далеко не каждый сезон.

Это не наш максимум: если учитывать количество созданных моментов, голов могло быть намного больше.

Будем стремиться к еще лучшей реализации, особенно в домашних матчах, чтобы радовать болельщиков яркой и результативной игрой», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР.