«Бостон» впервые в сезоне проиграл 2 матча подряд. Дальше игры с «Каролиной» и «Торонто»

Теги Торонто Бостон Каролина Флорида НХЛ Джереми Сваймен Хоккей

«Бостон» впервые в сезоне проиграл 2 матча подряд, следующий соперник – «Каролина».

Сегодня «Брюинс» уступили «Флориде» (3:4 ОТ), хотя вышли вперед за 49 секунд до конца третьего периода. В прошлой игре было поражение от «Тампы» (2:3). 

«Мы взяли очко, и это важно. Тем не менее, я хотел бы закрыть эту игру на последних секундах, поэтому не могу чувствовать себя удовлетворенным. Мы обязательно позаботимся о том, чтобы извлечь из этого урок», – сказал вратарь команды Джереми Сваймен

До перерыва «Бостон», идущий на первом месте в таблице НХЛ с 81 очком в 49 играх, проведет еще 2 матча – с «Каролиной» (идет на 1-м месте в Столичном дивизионе) и «Торонто» (идет на 2-м месте в Атлантическом дивизионе). 

2 комментария

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Zomourning33
Проиграли Тампе в упорном матче и Флориде в ОТ. Следующий матч с Каралиной, а дальше перерыв на МВЗ, так что все у Бостона нормально.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
about nothing
В ОТ не в счёт
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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