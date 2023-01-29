«Бостон» впервые в сезоне проиграл 2 матча подряд. Дальше игры с «Каролиной» и «Торонто»

«Бостон» впервые в сезоне проиграл 2 матча подряд, следующий соперник – « ».

Сегодня «Брюинс» уступили «Флориде» (3:4 ОТ), хотя вышли вперед за 49 секунд до конца третьего периода. В прошлой игре было поражение от «Тампы» (2:3).

«Мы взяли очко, и это важно. Тем не менее, я хотел бы закрыть эту игру на последних секундах, поэтому не могу чувствовать себя удовлетворенным. Мы обязательно позаботимся о том, чтобы извлечь из этого урок», – сказал вратарь команды .

До перерыва « », идущий на первом месте в таблице с 81 очком в 49 играх, проведет еще 2 матча – с «Каролиной» (идет на 1-м месте в Столичном дивизионе) и « » (идет на 2-м месте в Атлантическом дивизионе).