Гришин о 2:3 от «Куньлуня»: «Спартаку» тяжело даются голы. Хотим забивать мусорные, но не удается»
Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Куньлунем» (2:3 ОТ).
«Тяжело нам даются голы. В прошлой игре не забили, сегодня тоже два периода никак не могли забить. При счете 2:2 был шанс у Заседы, когда шайба к нему отскочила и он был один перед воротами. Но шайба перевалилась через клюшку. Когда такие забиваешь, игра переворачивается в другую сторону. Но мы не забили.
Наверное, после этого у противников был эмоциональный всплеск. Они вроде пропустили, руки опускались, но тут вратарь выручил, а мы не забили. Это психология.
Не знаю, в чем причина прошлых поражений «Спартака» от «Куньлуня». При мне играли два раза — один выиграли, один проиграли. Не могу сказать что «Куньлунь» — сладкий пирожок, это команда очень приличного уровня. Надо к ней относиться с большим уважением.
Если мы наносим 45 бросков в створ ворот, значит, мы продолжаем атаковать. Другое дело, что у нас с реализацией. Мы над этим думаем, пытаемся изменить, сыграть попроще в атаке. Хотим забивать голы мусорные, но пока это не удается. Что-то ушло, да», – сказал Игорь Гришин.
Комментарии