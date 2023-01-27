Пауэр из «Баффало» – самый молодой защитник в НХЛ с голами в 3 играх подряд с 2017 года (серия Сергачева)

Защитник « » забил в 3 матчах подряд.

20-летний канадец отличился в матче регулярного чемпионата с « » (3:2).

В 45 играх на его счету стало 19 (3+16) очков при полезности «+13» и среднем времени на льду 23:35. В первых 42 играх сезона первый номер драфта-2021 оставался без голов.

Пауэр – первый защитник-новичок в истории «Сэйбрс» с такой голевой серией. За всю историю клуба только 2 защитника забивали в 4+ играх подряд – (5 игр, текущий сезон) и Фил Хаусли (4 игры, 1988/89).

Также Оуэн стал самым молодым защитником во всей лиге с голами в 3 играх подряд с сезона-2017/18, когда такую серию выдал 19-летний Михаил Сергачев («Тампа»).