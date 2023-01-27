Пауэр из «Баффало» – самый молодой защитник в НХЛ с голами в 3 играх подряд с 2017 года (серия Сергачева)

Теги Баффало НХЛ Фил Хаусли Виннипег Михаил Сергачев Расмус Далин Оуэн Пауэр Хоккей

Защитник «Баффало» Оуэн Пауэр забил в 3 матчах подряд.

20-летний канадец отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:2). 

В 45 играх на его счету стало 19 (3+16) очков при полезности «+13» и среднем времени на льду 23:35. В первых 42 играх сезона первый номер драфта-2021 оставался без голов. 

Пауэр – первый защитник-новичок в истории «Сэйбрс» с такой голевой серией. За всю историю клуба только 2 защитника забивали в 4+ играх подряд – Расмус Далин (5 игр, текущий сезон) и Фил Хаусли (4 игры, 1988/89). 

Также Оуэн стал самым молодым защитником во всей лиге с голами в 3 играх подряд с сезона-2017/18, когда такую серию выдал 19-летний Михаил Сергачев («Тампа»). 

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6 комментариев

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Никита Алексеевич
Бенирс заберет разносторонний форвард и сиэтл в плей оф выходит,а бафалло возможно выйдет тожн
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Павлов
Ответ Георгий Волков
Бенирс круто, но первый сезон защитника, чтоб 20+ минут в среднем, в хорошем плюсе, да и очков немало — это заявка
Если ещё Баффало выйдет в плей-офф, то шансы Пауэра немного повысятся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Волков
Ответ Иван Павлов
Пока вряд ли, Бенирс всё ещё фаворитом считается. Но за оставшееся время ситуация ещё может измениться.
Бенирс круто, но первый сезон защитника, чтоб 20+ минут в среднем, в хорошем плюсе, да и очков немало — это заявка
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Павлов
Ответ Георгий Волков
Колдер!
Пока вряд ли, Бенирс всё ещё фаворитом считается. Но за оставшееся время ситуация ещё может измениться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Den_94
Прорвало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Георгий Волков
Колдер!
+5
-2
+3
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