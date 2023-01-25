Дмитрий Федоров: «Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Пресс-конференции – один из проводников этого мифотворчества»

Дмитрий Федоров считает, что стал одним из идеологов российского хоккея.

– Как вы относитесь к длинным пресс-конференциям Ларионова? Это показывает уважение к журналистам?

– На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью дает редко.

Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Причем раньше уважение базировалось на его игроцких заслугах, а сейчас на том, что он делает как тренер, как популяризатор игры.

Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов « », но еще и потому, что Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте – это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея. Пресс-конференции – один из проводников этого мифотворчества. Например, история с зеленым вектором.

– Как вообще можно оценить медийную активность Ларионова в сезоне ? Помогает ли он в популяризации хоккея?

– В этом сезоне не только Ларионов идет навстречу журналистам и болельщикам. Почти все тренеры стали медийно активными и интересно говорят. Тем самым они дают пример игрокам – мол, парни, не закрываетесь, общайтесь, привлекайте новую аудиторию к хоккею.

И Ларионов, и другие тренеры повышают уровень хоккейной журналистики, потому что говорят о важных нюансах. Вот, например, у меня есть тренерское образование, но раньше я редко ходил на послематчевые пресс-конференции, потому что вряд ли мог узнать там что-то важное и новое, что развивало бы меня как начинающего тренера. А сейчас постоянно получаю такую информацию.

Иногда подхожу к тренерам после пресс-конференции, чтобы уточнить какие-то детали по услышанному. И все задерживаются и объясняют. Мне представляется, что пресс-конференции Ларионова, Федорова, … да почти всех тренеров КХЛ повышают уровень хоккейной журналистики. Думаю, через год какой-нибудь глупый или провокационный вопрос на пресс-конференции будет вызывать отторжение и осуждение не у тренеров, а у самих же журналистов, – сказал руководитель КХЛ ТВ.

Ларионов о пресс-конференциях: «Долг тренера – дать информацию, которая поможет продать продукт, независимо от результата. Человеческая часть бизнеса – это важно»