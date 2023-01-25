Дмитрий Федоров: «Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Пресс-конференции – один из проводников этого мифотворчества»

Теги Торпедо Алексей Кудашов Сергей Федоров Игорь Ларионов Дмитрий Федоров КХЛ КХЛ ТВ Хоккей

Дмитрий Федоров считает, что Игорь Ларионов стал одним из идеологов российского хоккея.

– Как вы относитесь к длинным пресс-конференциям Ларионова? Это показывает уважение к журналистам?

– На интервью с Ларионовым большой спрос, поэтому, насколько я знаю, он старается по максимуму общаться на пресс-конференциях и минимизирует другие контакты. То есть эксклюзивные интервью дает редко.

Понимаю его. Любое интервью отвлекает от работы, от личных дел. Игорь Николаевич уважительно относится к прессе, а пресса к нему. Причем раньше уважение базировалось на его игроцких заслугах, а сейчас на том, что он делает как тренер, как популяризатор игры.

Полные трибуны в Нижнем Новгороде не только из-за хороших результатов «Торпедо», но еще и потому, что Ларионов стал одним из идеологов нашего хоккея, творцом мифов, которые идут в народ. Миф в данном контексте – это не ложь, не сказка, а высокая, глобальная идея. Пресс-конференции – один из проводников этого мифотворчества. Например, история с зеленым вектором.

– Как вообще можно оценить медийную активность Ларионова в сезоне КХЛ? Помогает ли он в популяризации хоккея?

– В этом сезоне не только Ларионов идет навстречу журналистам и болельщикам. Почти все тренеры стали медийно активными и интересно говорят. Тем самым они дают пример игрокам – мол, парни, не закрываетесь, общайтесь, привлекайте новую аудиторию к хоккею.

И Ларионов, и другие тренеры повышают уровень хоккейной журналистики, потому что говорят о важных нюансах. Вот, например, у меня есть тренерское образование, но раньше я редко ходил на послематчевые пресс-конференции, потому что вряд ли мог узнать там что-то важное и новое, что развивало бы меня как начинающего тренера. А сейчас постоянно получаю такую информацию.

Иногда подхожу к тренерам после пресс-конференции, чтобы уточнить какие-то детали по услышанному. И все задерживаются и объясняют. Мне представляется, что пресс-конференции Ларионова, Федорова, Кудашова… да почти всех тренеров КХЛ повышают уровень хоккейной журналистики. Думаю, через год какой-нибудь глупый или провокационный вопрос на пресс-конференции будет вызывать отторжение и осуждение не у тренеров, а у самих же журналистов, – сказал руководитель КХЛ ТВ.

Ларионов о пресс-конференциях: «Долг тренера – дать информацию, которая поможет продать продукт, независимо от результата. Человеческая часть бизнеса – это важно»

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1 комментарий

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Дмитрий Никотин
Видимо руководитель КХЛ ТВ не знает значения слова миф
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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