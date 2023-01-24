Ларионов о пресс-конференциях: «Долг тренера – дать информацию, которая поможет продать продукт, независимо от результата. Человеческая часть бизнеса – это важно»

объяснил свое желание подробно отвечать на вопросы журналистов.

– Когда начинался сезон, казалось, что 2-3 пресс-конференции, и Игорь Ларионов устанет, будет ограничиваться двусложными ответами, перестав говорить развернуто. Как это делают многие тренеры, которые идут на пресс-конференции, как на голгофу. Откуда вы берете энергию?

– Профессия тренера и профессия журналиста – они похожи. Вы делаете свою работу, которые мы должны уважать. Потому что вы доносите для болельщиков, юных хоккеистов и их родителей наши слова и наши эмоции.

Это долг тренера – выйти и дать ту информацию, которая поможет вам продавать продукт. Независимо от результата. Это двигает игру.

Голы, передачи, минуты и удаления – это хорошо. Но человеческая часть нашего бизнеса, информация о том, как наши ребята растут – это тоже очень важно.

И я всегда с большим удовольствием готов к этому общению. Тренер всегда должен найти в себе силы, чтобы уважать этот труд.

Ведь у всех нас во главе угла – хоккей, который дает большой накал эмоций нашим болельщикам, – сказал главный тренер « ».

После матча с ЦСКА (3:1) общение Ларионова с журналистами продолжалось больше 50 минут.