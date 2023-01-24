Ларионов о пресс-конференциях: «Долг тренера – дать информацию, которая поможет продать продукт, независимо от результата. Человеческая часть бизнеса – это важно»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов объяснил свое желание подробно отвечать на вопросы журналистов.

– Когда начинался сезон, казалось, что 2-3 пресс-конференции, и Игорь Ларионов устанет, будет ограничиваться двусложными ответами, перестав говорить развернуто. Как это делают многие тренеры, которые идут на пресс-конференции, как на голгофу. Откуда вы берете энергию?

– Профессия тренера и профессия журналиста – они похожи. Вы делаете свою работу, которые мы должны уважать. Потому что вы доносите для болельщиков, юных хоккеистов и их родителей наши слова и наши эмоции.

Это долг тренера – выйти и дать ту информацию, которая поможет вам продавать продукт. Независимо от результата. Это двигает игру.

Голы, передачи, минуты и удаления – это хорошо. Но человеческая часть нашего бизнеса, информация о том, как наши ребята растут – это тоже очень важно.

И я всегда с большим удовольствием готов к этому общению. Тренер всегда должен найти в себе силы, чтобы уважать этот труд.

Ведь у всех нас во главе угла – хоккей, который дает большой накал эмоций нашим болельщикам, – сказал главный тренер «Торпедо».

После матча с ЦСКА (3:1) общение Ларионова с журналистами продолжалось больше 50 минут.

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6 комментариев

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Константин Луконин
Продавец из продуктовой лавки.
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-2
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Воскресенец
Попёрло Ларику. Я удивлён.
+3
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artem klishin
из-за Ларионова реально хочется на Торпедо смотреть. говорю, как болельщик Авангарда и не очень большой любитель современной КХЛ. интересный человек
+12
0
+12
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serjic
Если до этого интервью Ларионова и Торпедо любили 50% журналистов, то теперь 💯. Даже на МатчТВ очень заметно, как комментаторы подтапливают за Нижний. Это ещё не революция, но уже сильный намек на то чего хотят от КХЛ болельщики и журналисты
+22
0
+22
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Мерседес-Бендзь
Даже на простой вопрос "откуда столько энергии?" развернул целое сочинение. Журналистам не позавидуешь, сиди, слушай, фиксируй...
+12
0
+12
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Кк
Игорь Николаевич, спасибо вам огромное за хоккейную революцию как на поле, так и за его пределами!
+31
0
+31
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