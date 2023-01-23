Ларионов о 3:1 с ЦСКА: «Гуска сыграл феноменально и позволил «Торпедо» поверить в себя. Эта игра – надежда на направление туда, где мы хотим быть»

поделился мыслями после победы над со счетом 3:1.

– Хочется от всего сердца поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой. Эта игра дает надежду на то, что хоккей, который сегодня видели болельщики, дает направление туда, где мы хотим быть.

Такие матчи, которые дают возможность ребятам проявить свои лучшие качества, не сломаться и быть терпеливыми для того, чтобы выиграть. Они приносят опыт, который невозможно купить ни за какие деньги.

В то же время ЦСКА хочу поблагодарить за очень солидную игру. Мы понимаем, что это чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Команда опытная. Они играли от начала до конца, пытались спасти матч и дали толчок нашей команде и молодежи, чтобы выйти на новый уровень. Это колоссально.

Всех – с победой: болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца! Будучи тренером «Торпедо», ты начинаешь понимать, насколько эта радость победы для нижегородцев и горьковчан значима.

Особенно возвращаясь в 70-е и 80-е, когда я приезжал сюда, будучи игроком ЦСКА. Низкий поклон болельщикам за веру в команду.

А ребятам – за их терпение, а также за то, что они смогли выиграть после сложнейшего матча против СКА.

– Как только вратари стали играть по очереди, очень здорово начал себя проявлять . Он – номер один перед плей-офф?

– Сейчас очень сложно давать оценку тому, что было раньше. Но он провел феноменальный матч. Это было то, что позволило команде поверить в себя. Позволило поверить, что мы – на правильном пути.

В первом периоде у соперника была масса моментов. Но ты всегда питаешься от того, что происходит. И сегодня Гуска своей игрой сказал: «Ребята, я сделаю все, чтобы мы победили!»

Адам сыграл фантастически и позволил нам поверить в себя. Что касается плей-офф – это всегда хорошо иметь в составе двух вратарей, которые играют в команде большую роль.

Но делать какие-то выводы относительно плей-офф пока преждевременно. Давайте наберемся терпения. Главное – чтобы они оба были без травм и продолжали удивлять болельщиков, лигу и самих себя хорошей игрой, – сказал главный тренер « ».