Ларионов о 3:1 с ЦСКА: «Гуска сыграл феноменально и позволил «Торпедо» поверить в себя. Эта игра – надежда на направление туда, где мы хотим быть»

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Хоккей

Игорь Ларионов поделился мыслями после победы над ЦСКА со счетом 3:1.

– Хочется от всего сердца поздравить нашу команду и ребят с хорошей победой. Эта игра дает надежду на то, что хоккей, который сегодня видели болельщики, дает направление туда, где мы хотим быть.

Такие матчи, которые дают возможность ребятам проявить свои лучшие качества, не сломаться и быть терпеливыми для того, чтобы выиграть. Они приносят опыт, который невозможно купить ни за какие деньги.

В то же время ЦСКА хочу поблагодарить за очень солидную игру. Мы понимаем, что это чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Команда опытная. Они играли от начала до конца, пытались спасти матч и дали толчок нашей команде и молодежи, чтобы выйти на новый уровень. Это колоссально.

Всех – с победой: болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца! Будучи тренером «Торпедо», ты начинаешь понимать, насколько эта радость победы для нижегородцев и горьковчан значима.

Особенно возвращаясь в 70-е и 80-е, когда я приезжал сюда, будучи игроком ЦСКА. Низкий поклон болельщикам за веру в команду.

А ребятам – за их терпение, а также за то, что они смогли выиграть после сложнейшего матча против СКА.

– Как только вратари стали играть по очереди, очень здорово начал себя проявлять Адам Гуска. Он – номер один перед плей-офф?

– Сейчас очень сложно давать оценку тому, что было раньше. Но он провел феноменальный матч. Это было то, что позволило команде поверить в себя. Позволило поверить, что мы – на правильном пути.

В первом периоде у соперника была масса моментов. Но ты всегда питаешься от того, что происходит. И сегодня Гуска своей игрой сказал: «Ребята, я сделаю все, чтобы мы победили!»

Адам сыграл фантастически и позволил нам поверить в себя. Что касается плей-офф – это всегда хорошо иметь в составе двух вратарей, которые играют в команде большую роль.

Но делать какие-то выводы относительно плей-офф пока преждевременно. Давайте наберемся терпения. Главное – чтобы они оба были без травм и продолжали удивлять болельщиков, лигу и самих себя хорошей игрой, – сказал главный тренер «Торпедо».

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15 комментариев

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Сергей Вятич
Ответ AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ....
И назначали, и снимали не они. Вы либо адресатов своего вопроса смените, либо сам вопрос.
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Олег Булин
"Эта игра дает надежду на то, что хоккей, который сегодня видели болельщики, дает направление туда, где мы хотим быть". А надо бы "....укажет пальцем туда,где мы хотим быть".Профессор выражайтесь попроще и попонятнее.И так уже было не раз.
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Серый
Ответ Матроскин52
Игорю Николаевичу - респект и уважение. Всегда детальный разбор игры с уважением к сопернику! Сегодня наши парни были молодцом! Команда потихоньку взрослеет!
Пфф, вы вот разборы ротенберга читайте. Вот там топ! Там и отсылки к Бриллиантовой руке, и коронные цитаты, и Йозе Марино, и фигурное катание. Хоккея, правда, нет, да и так ли это важно для гениальнейшего менеджера всех времен и народов?
+2
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alklimov2018
Ответ maxoc
Ларионов топ по общению с журналистами. Сказывается опыт НХЛ
НХЛ ни при чем. Он и в 20 лет по общению с журналистами был топ.
Просто уже тогда понимал конъюнктуру рынка.:)
+4
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Эдик Горбачёв
Ответ barbarian1991
Травма, сегодня на трибуне сидел
Подозревал это . Просто нигде не видел информации о том , что он получил травму .
+4
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ilnurh487@gmail.com
Позор
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Мерседес-Бендзь
Профессор назвал Хуску Адам Адамыч.
+4
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ni
Ответ maxoc
Ларионов топ по общению с журналистами. Сказывается опыт НХЛ
Что есть, то есть.
Но по факту он сейчас во всём Топ.
+14
0
+14
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maxoc
Ларионов топ по общению с журналистами. Сказывается опыт НХЛ
+21
0
+21
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Max Bochkov
Ну какой же он красавчик! Сплошное уважение и благодарности - и своим игрокам, и игрокам соперника, и болельщикам, и вратарю персонально. Никого не забыл. На фоне многих наших тренеров - это даже как-то необычно и приятно удивительно...
+30
0
+30
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AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ....
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Матроскин52
Игорю Николаевичу - респект и уважение. Всегда детальный разбор игры с уважением к сопернику! Сегодня наши парни были молодцом! Команда потихоньку взрослеет!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
barbarian1991
Ответ Эдик Горбачёв
Куда делся Ларионов-младший ?
Травма, сегодня на трибуне сидел
+7
0
+7
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Эдик Горбачёв
Куда делся Ларионов-младший ?
+6
0
+6
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Андрей Синицын
Профессору уважение. В плей-офф тоже пошумим
+30
0
+30
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