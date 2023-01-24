Гимаев-младший о «Салавате»: «Есть вопросы по комплектованию. Если клуб хочет подписать игроков, но не подписывает ни одного – это неудачная работа селекционеров»

Теги Салават Юлаев КХЛ Сергей Гимаев-младший Хоккей

Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о результатах «Салавата Юлаева».

Уфимская команда проиграла четыре матча подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Очень сложный график. Этот год не похож на другие. В обороне команда играет неплохо, но есть проблемы с атакой.

С такой результативностью нельзя рассчитывать на успех. Нет таких игроков, как в предыдущие сезоны, а нынешние лидеры клуба должны серьезно прибавить.

В том же матче с «Локомотивом» голы пришли не от звезд нападения, а от Алалыкина и Панина, хотя заброшенная шайба последним была во многом случайной.

В последних семи играх команда больше двух голов не забрасывала. Есть вопросы по комплектованию состава. Если клуб хочет подписать нескольких игроков, но не подписывает ни одного, это говорит о неудачной работе селекционеров.

Вопрос в том, какие задачи ставит перед собой «Салават». Борьба за Кубок Гагарина или наигрывание молодежи? Невозможно одновременно делать ставку на молодежь и бороться за Кубок», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

6 комментариев

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Амин Манн
ОЧЕНЬ ПРОСТО БЫТЬ УМНЫМ КОГДА НЕНАДО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ (М.Б). Это для коментирующих
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RusSh
Все правильно написал. Уже сколько раз все кто в чате об этом писали. Селекции нет, функционер никакой и задачи на этот сезон не понятные. Но на КГ рассчитывать явно не приходиться. Нет резервов для этого и явного лидера вокруг кого бы строилась команда тоже нет.
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Meny
Интересно, если игрок никакушный, как Гимаев - младший или Никита Щитов, то ему одна дорога - идти комментировать то, как другие играют.
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-2
-2
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Meny
Ответ Cbj Fan
Я не вижу проблем. Ну не может руководство Салавата откровенно сказать, что наигрывают молодежь.
Давно уже сказали и много раз повторили.
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0
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Cbj Fan
Я не вижу проблем. Ну не может руководство Салавата откровенно сказать, что наигрывают молодежь.
0
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-3
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Гайсин Артем
Есть деньги нужно подписывать кого нибудь может Хосенг совсем не выйдет зачем рассчитывать на него весь сезон пропустил и не знает кокая команда и как другие игроки играют
+1
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+1
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