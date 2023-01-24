Гимаев-младший о «Салавате»: «Есть вопросы по комплектованию. Если клуб хочет подписать игроков, но не подписывает ни одного – это неудачная работа селекционеров»
Сергей Гимаев-младший поделился мыслями о результатах «Салавата Юлаева».
Уфимская команда проиграла четыре матча подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Очень сложный график. Этот год не похож на другие. В обороне команда играет неплохо, но есть проблемы с атакой.
С такой результативностью нельзя рассчитывать на успех. Нет таких игроков, как в предыдущие сезоны, а нынешние лидеры клуба должны серьезно прибавить.
В том же матче с «Локомотивом» голы пришли не от звезд нападения, а от Алалыкина и Панина, хотя заброшенная шайба последним была во многом случайной.
В последних семи играх команда больше двух голов не забрасывала. Есть вопросы по комплектованию состава. Если клуб хочет подписать нескольких игроков, но не подписывает ни одного, это говорит о неудачной работе селекционеров.
Вопрос в том, какие задачи ставит перед собой «Салават». Борьба за Кубок Гагарина или наигрывание молодежи? Невозможно одновременно делать ставку на молодежь и бороться за Кубок», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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