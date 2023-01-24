Гимаев-младший о «Салавате»: «Есть вопросы по комплектованию. Если клуб хочет подписать игроков, но не подписывает ни одного – это неудачная работа селекционеров»

поделился мыслями о результатах « ».

Уфимская команда проиграла четыре матча подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Очень сложный график. Этот год не похож на другие. В обороне команда играет неплохо, но есть проблемы с атакой.

С такой результативностью нельзя рассчитывать на успех. Нет таких игроков, как в предыдущие сезоны, а нынешние лидеры клуба должны серьезно прибавить.

В том же матче с «Локомотивом» голы пришли не от звезд нападения, а от Алалыкина и Панина, хотя заброшенная шайба последним была во многом случайной.

В последних семи играх команда больше двух голов не забрасывала. Есть вопросы по комплектованию состава. Если клуб хочет подписать нескольких игроков, но не подписывает ни одного, это говорит о неудачной работе селекционеров.

Вопрос в том, какие задачи ставит перед собой «Салават». Борьба за Кубок Гагарина или наигрывание молодежи? Невозможно одновременно делать ставку на молодежь и бороться за Кубок», – сказал бывший защитник клубов .