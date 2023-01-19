«Сахалинские Акулы» при поддержке «Единой России» проведут мастер-класс по катанию. Собранные средства направят на нужды участников СВО

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На Сахалине пройдет массовое катание с командой «Сахалинские Акулы» в поддержку участников СВО

Мероприятие состоится 4 февраля в рамках благотворительной встречи в спорткомплексе «Арена Сити».

Игроки Olimpbet Молодежной хоккейной лиги проведут мастер-класс по катанию для всех желающих, а лучший бомбардир команды научит метко бросать по воротам, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Все собранные средства направят на нужды жителей Сахалинской области, несущих службу в зоне специальной военной операции, и их семей.

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3 комментария

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Yndestad
Сами акулы поучаствовать в сво не хотят, как я понял?)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ Павел Гаврош
Молодцы ребята респект.А почему наши клубы алигархи молчат что в футболе что в хоккее?Не надо забывать на чьи деньги вы существуете.Не будет России не будет и спорта.
«Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России»
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Гаврош
Молодцы ребята респект.А почему наши клубы алигархи молчат что в футболе что в хоккее?Не надо забывать на чьи деньги вы существуете.Не будет России не будет и спорта.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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