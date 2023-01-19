«Сахалинские Акулы» при поддержке «Единой России» проведут мастер-класс по катанию. Собранные средства направят на нужды участников СВО
На Сахалине пройдет массовое катание с командой «Сахалинские Акулы» в поддержку участников СВО
Мероприятие состоится 4 февраля в рамках благотворительной встречи в спорткомплексе «Арена Сити».
Игроки Olimpbet Молодежной хоккейной лиги проведут мастер-класс по катанию для всех желающих, а лучший бомбардир команды научит метко бросать по воротам, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Мероприятие организовано при поддержке партии «Единая Россия». Все собранные средства направят на нужды жителей Сахалинской области, несущих службу в зоне специальной военной операции, и их семей.
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