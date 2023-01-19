Билялетдинов об игре «Ак Барса»: «Проблем достаточно, много вопросов, которые нужно поправлять. Но я уже вижу хорошие сдвиги»

высказался о том, что нужно улучшить в игре «Ак Барса».

– Что нужно улучшить «Ак Барсу» еще в своей игре?

– У нас еще есть вопросы, которые нужно поправлять. Но я уже вижу хорошие сдвиги, и это приятно. Они еще нестабильные, так скажем, хотелось бы, чтобы игроки в каждом матче улучшали свои действия. Мы к этому идем, меня это радует.

– Как за относительно короткий срок вам удалось настолько преобразовать «Ак Барс»?

– Мне еще ничего не удалось. Я не буду говорить, за счет чего, наверное, за счет работы. Но проблем достаточно, много вопросов, которые нужно поправлять.

Главное для меня, что ребята стараются выполнять то, что мы им говорим. Нет никакого барьера, они молодцы, что воспринимают. Не хватает пока стабильности, но она должна прийти, – сказал главный тренер « ».