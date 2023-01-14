Бек установил новый рекорд «Сибири» по передачам за один регулярный чемпионат – 34

Теги Сибирь КХЛ рекорды Йори Лехтеря Ярно Коскиранта Тэйлор Бек Хоккей

Тэйлор Бек установил новый рекорд «Сибири» по количеству передач за один регулярный чемпионат.

Нападающий сделал 2 голевых паса в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 ОТ).

Всего на его счету теперь 46 (12+34) очков в 51 игре сезона.

Предыдущее достижение принадлежало Йори Лехтере (32 передачи в сезоне-2013/2014) и Ярно Коскиранте (32 ассиста в сезоне-2014/2015).

Шаров установил новый рекорд «Сибири» по голам за один регулярный чемпионат. У него 23 шайбы в 49 матчах

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1 комментарий

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Олег М
Бек один из основных двигателей этой "Сибири"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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