Бек установил новый рекорд «Сибири» по передачам за один регулярный чемпионат – 34

установил новый рекорд «Сибири» по количеству передач за один регулярный чемпионат.

Нападающий сделал 2 голевых паса в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:3 ОТ).

Всего на его счету теперь 46 (12+34) очков в 51 игре сезона.

Предыдущее достижение принадлежало (32 передачи в сезоне-2013/2014) и (32 ассиста в сезоне-2014/2015).

Шаров установил новый рекорд «Сибири» по голам за один регулярный чемпионат. У него 23 шайбы в 49 матчах