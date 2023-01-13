«Я бы поставил Овечкина на 1-е место. Он очень хорошо играет в самой лучшей лиге и бьет все рекорды». Юрий Семин об опросе ВЦИОМ про спортсмена года

Теги Юрий Семин рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Александр Большунов Чемпионат.com Камила Валиева Хоккей

Юрий Семин считает, что Александр Овечкин заслуживает звание спортсмена года. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому россияне считают фигуристку Камилу Валиеву спортсменом года. 

Второе место занял лыжник Александр Большунов, третье – хоккеист Александр Овечкин.

«Результат опроса закономерный. Только я бы поставил на первое место Александра Овечкина.

Он очень хорошо играет в самой лучшей лиге и бьет все рекорды. Что касается отсутствия футболистов, то тут разные вида спорта, поэтому нет смысла сравнивать», – сказал бывший тренер футбольного «Локомотива». 

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3 комментария

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Andry 72
Вроде профессионал в спорте,а такую ерунду сказал
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ТрактоПоктер
Во вселенной Шмурнова Юрий Павлович больше не рукопожатный ....
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андрэ
Ну у нас традиция тех кто обосрался и подставил всех героем делать
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