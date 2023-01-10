Александр Хованов: «Месси – великий, живая легенда. Мбаппе под силу взять 4-5 «Золотых мячей»

Теги Карим Бензема Ак Барс Нефтяник Альметьевск Лионель Месси КХЛ ВХЛ Килиан Мбаппе Александр Хованов Хоккей

Александр Хованов назвал Лионеля Месси живой легендой.

– Судя по вашим соцсетям, вы следили за футбольным чемпионатом мира в Катаре. За кого болели?

– С первого дня я болел за Францию. Эта сборная мне симпатична тем набором игроков, который у нее есть. Весь турнир я переживал за французов, а финал отнял у меня очень много эмоций и сил. 

– С Бензема Франция была бы сильнее?

– Бензема в той форме, в которой он пребывает сейчас, помог бы сборной. Но никто не знает, как сложилась бы ее судьба: вдруг Франция и до финала бы не дошла. Но в матче с Аргентиной он бы им помог: все-таки такой опыт игр на самом высоком уровне и большие победы с «Реалом».

– Чье выступление на турнире больше всего понравилось?

– Всех удивило Марокко – на них же никто не ставил. Они были сильны как команда. Из игроков для меня лучшим был Мбаппе.

Все то и дело говорят о Месси, но считаю, что Килиан в его возрасте провел очень сильный турнир. Что он вытворял в своих матчах: постоянно забивал с игры, реализовывал пенальти в напряженные моменты – это большого стоит. Прямо сейчас он большой игрок. Надеюсь, что он будет еще сильнее и возьмет несколько «Золотых мячей»: ему под силу около четырех-пяти. 

– То есть Месси не лучший футболист в истории футбола?

– Если говорить об истории футбола, то тяжело сравнивать. Я никогда не видел, как играют Пеле или Марадона. В этом плане слушаешь разговоры других людей, которые говорят, что эти двое были феноменальными игроками. Но ведь хоккей и футбол раньше были совершенно другими.

Месси – великий, у меня к нему вообще нет никаких вопросов. Я обеими руками за, чтобы он стал величайшим футболистом планеты, а мне сейчас удается смотреть за его карьерой и на его выступления. Несомненно, он сейчас живая легенда, – сказал нападающий в интервью «Бизнес Online».

В октябре «Ак Барс» отправил форварда в «Нефтяник».

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10 комментариев

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Александра Александрова
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Ответ Великий Алонсо
Как понять "надолго останется". Если прямо сейчас Роналду лучший в истории, в Месси нет даже в топ-10, не позорься.
Твоя болезнь великий Алонсо прогрессирует )) ты кстати самый большой тролль кринжатины , хотя сам этого не понимаешь )) ведь смотря на тебя люди ещё больше понимают , что между этими футболистами пропасть не только на поле , но и в адекватности ))
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NURI Galiev
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Ответ Goofts
Почти уверен, Что Месси надолго останется лучшим игроком в истории, 7зм повторить почти не возможно
Эсли даже каждые второй год выиграть зм то нужны 14 лет а у игроков карьеры очень коротка с 20 по 35 это в лучшем случае! Так что невозможно
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NURI Galiev
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Ответ Великий Алонсо
Как понять "надолго останется". Если прямо сейчас Роналду лучший в истории, в Месси нет даже в топ-10, не позорься.
Роналду??? Ты чего там куришь или приснился сон где Роналду стал чемпионом?)))) Очнись портыш играет в саудиты где закоанчивает карьеру так и нестав чм😀
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Айлин 1990
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А Мбапе играл против Англии и Марокко???

Почему-то 35 летний Месси забил во всех матчах Плей-офф, а молодой Мбапе не было видно против Англии и Марокко.
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NURI Galiev
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Пока что ни одного зм! Ему 24? Еще подрастают молодежь чтобы выиграть его надо выиграть ЛЧ или каждые 4 года на чм показывать зотя бы соответсвующие уровень .но пока ниодного!
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Oleg
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Ответ Goofts
Почти уверен, Что Месси надолго останется лучшим игроком в истории, 7зм повторить почти не возможно
Скорее всего 8 ЗМ повторить невозможно.
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Алексей Петров
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Хаван прав!
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JURAVLI
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Ответ Великий Алонсо
Как понять "надолго останется". Если прямо сейчас Роналду лучший в истории, в Месси нет даже в топ-10, не позорься.
На три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, воду и на то, как Великий Алонсо пытается скрыть, что он самый большой фанат Месси на спортс.ру, оставляя желчные комментарии под каждой новостью про него.
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Великий Алонсо
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Ответ Goofts
Почти уверен, Что Месси надолго останется лучшим игроком в истории, 7зм повторить почти не возможно
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Goofts
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Почти уверен, Что Месси надолго останется лучшим игроком в истории, 7зм повторить почти не возможно
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