Александр Хованов: «Месси – великий, живая легенда. Мбаппе под силу взять 4-5 «Золотых мячей»

назвал Лионеля Месси живой легендой.

– Судя по вашим соцсетям, вы следили за футбольным чемпионатом мира в Катаре. За кого болели?

– С первого дня я болел за Францию. Эта сборная мне симпатична тем набором игроков, который у нее есть. Весь турнир я переживал за французов, а финал отнял у меня очень много эмоций и сил.

– С Бензема Франция была бы сильнее?

– Бензема в той форме, в которой он пребывает сейчас, помог бы сборной. Но никто не знает, как сложилась бы ее судьба: вдруг Франция и до финала бы не дошла. Но в матче с Аргентиной он бы им помог: все-таки такой опыт игр на самом высоком уровне и большие победы с «Реалом».

– Чье выступление на турнире больше всего понравилось?

– Всех удивило Марокко – на них же никто не ставил. Они были сильны как команда. Из игроков для меня лучшим был Мбаппе.

Все то и дело говорят о Месси, но считаю, что Килиан в его возрасте провел очень сильный турнир. Что он вытворял в своих матчах: постоянно забивал с игры, реализовывал пенальти в напряженные моменты – это большого стоит. Прямо сейчас он большой игрок. Надеюсь, что он будет еще сильнее и возьмет несколько «Золотых мячей»: ему под силу около четырех-пяти.

– То есть Месси не лучший футболист в истории футбола?

– Если говорить об истории футбола, то тяжело сравнивать. Я никогда не видел, как играют Пеле или Марадона. В этом плане слушаешь разговоры других людей, которые говорят, что эти двое были феноменальными игроками. Но ведь хоккей и футбол раньше были совершенно другими.

Месси – великий, у меня к нему вообще нет никаких вопросов. Я обеими руками за, чтобы он стал величайшим футболистом планеты, а мне сейчас удается смотреть за его карьерой и на его выступления. Несомненно, он сейчас живая легенда, – сказал нападающий в интервью «Бизнес Online».

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