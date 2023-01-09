Сергей Черкас: «В СКА у Гранта не очень получалось. Стиль «Барыса» ему больше подходит, наверное»

Сергей Черкас высказался о покере защитника «Барыса» .

Канадец отличился в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:1). Он стал первым представителем своего амплуа в истории лиги, забросившим 4 шайбы за игру.

Ранее Грант играл за СКА.

«Хочется порадоваться за Гранта. В СКА у него не очень получалось, хотя на канадца рассчитывали как на человека, который бросками от синей линии будет решать. Но не хватало ему быстроты, не вписывался в динамику команды.

Стиль «Барыса», наверное, Гранту больше подходит. Но вы не забывайте, где « » и где СКА. Требования в этих командах совершенно разные», – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

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