Скабелка о 3:4 Б с «Амуром»: «Глупейшее удаление за 3 минуты до конца не позволило «Барысу» взять два очка»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:4 Б).

«Ребята молодцы, что я могу сказать? Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру. В первом периоде были моменты, где мы проспали пару достаточно серьезных контратак, скорее даже оставляли игрока за спиной.

Хорошо сегодня Гудачек где-то подчищал. Примерно с середины второго периода мы начали забирать шайбу. Третий период мне понравился – переигрывали соперника и забили гол. Но глупейшее удаление в зоне атаки за три минуты до конца матча не позволило нам в основное время взять два очка. Готовимся к следующей игре», – сказал .