Скабелка о 3:4 Б с «Амуром»: «Глупейшее удаление за 3 минуты до конца не позволило «Барысу» взять два очка»
Главный тренер «Барыса» подвел итоги матча с «Амуром» (3:4 Б).
«Ребята молодцы, что я могу сказать? Такой достаточно тяжелый матч, долго входили в игру. В первом периоде были моменты, где мы проспали пару достаточно серьезных контратак, скорее даже оставляли игрока за спиной.
Хорошо сегодня Гудачек где-то подчищал. Примерно с середины второго периода мы начали забирать шайбу. Третий период мне понравился – переигрывали соперника и забили гол. Но глупейшее удаление в зоне атаки за три минуты до конца матча не позволило нам в основное время взять два очка. Готовимся к следующей игре», – сказал Андрей Скабелка.
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