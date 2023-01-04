Айэленд об 1:2: «Жаль, что «Куньлунь» спровоцировал «Витязь» всего на одно удаление»

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Главный тренер «Куньлуня» подвел итоги матча с «Витязем» (1:2).

«После такого матча сложно подобрать слова, чтобы не быть грубым — все же не хочется обесценивать работу ребят. Обидное поражение, я недоволен результатом.

Хорошо, что у нас была возможность поиграть в большинстве, приятно посмотреть на работу наших спецбригад большинства.

Жаль, что мы сегодня спровоцировали соперника всего на одно удаление», – сказал Грег Айэленд.

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