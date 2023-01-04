Айэленд об 1:2: «Жаль, что «Куньлунь» спровоцировал «Витязь» всего на одно удаление»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2).

«После такого матча сложно подобрать слова, чтобы не быть грубым — все же не хочется обесценивать работу ребят. Обидное поражение, я недоволен результатом.

Хорошо, что у нас была возможность поиграть в большинстве, приятно посмотреть на работу наших спецбригад большинства.

Жаль, что мы сегодня спровоцировали соперника всего на одно удаление», – сказал Грег Айэленд.