Билялетдинов доволен игроками «Ак Барса»: «Они уже пытаются играть так, как мы хотим»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (3:1).

«Мне кажется, игра была интересной для всех, для зрителей в первую очередь. Соперник был настроен по-боевому, мы были готовы к этому, но не все получилось так, как мы хотели.

Хороший второй период и завершающий третий тоже. Я очень доволен ребятами, они уже пытаются играть так, как мы хотим. Не все еще в порядке, но они стараются делать то, что мы говорим. Потому большая заслуга в победе парней, которые были на поле, и вратарская позиция сегодня выглядела хорошо», – сказал Зинэтула Билялетдинов.

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