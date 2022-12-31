Билялетдинов доволен игроками «Ак Барса»: «Они уже пытаются играть так, как мы хотим»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (3:1).

«Мне кажется, игра была интересной для всех, для зрителей в первую очередь. Соперник был настроен по-боевому, мы были готовы к этому, но не все получилось так, как мы хотели.

Хороший второй период и завершающий третий тоже. Я очень доволен ребятами, они уже пытаются играть так, как мы хотим. Не все еще в порядке, но они стараются делать то, что мы говорим. Потому большая заслуга в победе парней, которые были на поле, и вратарская позиция сегодня выглядела хорошо», – сказал Зинэтула Билялетдинов.