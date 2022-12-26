Разин про 1:4 с «Витязем»: «Северсталь» проиграла что свой пятак, что чужой. Первые голы глупейшие, сами себе привозим»

Теги Северсталь Витязь КХЛ Андрей Разин Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча с «Витязем» (1:4).

– «Витязь» с победой. Видно было, что мужики вышли на битву, которая много для всех значит.

Мы сегодня проиграли что свой пятак, что чужой пятак. Очень много владели шайбой в чужой зоне, но все это было без моментов.

К сожалению, не нашлось человека, который бы продавил, забил «мусорный» гол. Такой, какой «Витязь» забил первым. В таких играх такие голы становятся решающими. Учимся, работаем.

– Переломный момент?

– Когда мы, полностью владея инициативой, забили гол, играли хорошо и получили глупейшее удаление. И первый, и второй гол были глупейшие. Сами себе привозим голы, – сказал Разин.

1 комментарий

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Владимир Малышев
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Мдаааа уж,походу матч сдали,сколько можно так играть,болельщиков постыдитесь,полный хлам,а не игры((((
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