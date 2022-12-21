Губернатор Челябинской области о 10-м месте «Трактора» на Востоке: «Надо продолжать играть – впереди еще достаточно матчей. Задача – войти в плей-офф»

Губернатор Челябинской области высказался о положении дел в «Тракторе».

После 42 проведенных матчей Фонбет Чемпионата КХЛ челябинская команда набрала 37 очков и занимает 10-е место в турнирной таблицы Восточной конференции.

«Надо продолжать играть – впереди еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Задача стоит – войти в плей-офф. Мы играть умеем и любим. И будем стараться побеждать.

Будут ли оргвыводы в отношении руководства и тренерского штаба клуба, если не выйдем в плей-офф? Мы рассчитываем, что команда попадет в плей-офф. Я такую задачу ставлю, несмотря на нынешние неудачи. Сейчас в регулярном чемпионате пауза, идет перезагрузка команды. Мы работаем и по новым трансферам. Так что будем биться до последнего. Никаких настроений в духе «не попадем» у нас нет и не будет».

Об увеличении бюджета до предела потолка зарплат в 900 млн рублей.

«На мой взгляд, сегодня состав «Трактора» не соответствует тому месту, которое мы занимаем. С этим составом надо соответствовать своим возможностям. А потом обсуждать вопрос увеличения бюджета», – сказал губернатор Челябинской области и президент « » Алексей Текслер.