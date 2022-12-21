«Трактор» расторг контракт с защитником Альмквистом по своей инициативе
«Трактор» расторг контракт с защитником Адамом Альмквистом по своей инициативе.
31-летний швед стал игроком челябинского клуба в начале сентября, заключив годичный контракт. Недавно был помещен в список отказов.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 17:20.
Ранее он выступал за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо». Со статистикой можно ознакомиться здесь.
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