«Трактор» расторг контракт с защитником Альмквистом по своей инициативе

« » расторг контракт с защитником по своей инициативе.

31-летний швед стал игроком челябинского клуба в начале сентября, заключив годичный контракт. Недавно был помещен в список отказов.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ провел 25 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 17:20.

Ранее он выступал за «Северсталь», «Адмирал» и минское «Динамо». Со статистикой можно ознакомиться здесь.