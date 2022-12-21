Дедушка защитника «Торонто» Мете погиб в результате стрельбы в канадском городе Вон

Родственник игрока «Торонто» погиб в результате стрельбы в канадской провинции Онтарио.

Инцидент произошел в городе Вон, расположенном в 30 километрах от Торонто. Стрелок, вооруженный полуавтоматическим пистолетом, открыл стрельбу в жилом доме и убил пятерых человек. Полиция ликвидировала нападавшего.

«Мэйпл Лифс» сообщили, что одним из людей, погибших в ходе стрельбы, был дедушка защитника по материнской линии – 79-летний Витторио Панса. Его спутница, 57-летняя Рита Камиллери, также была убита.

«Торонто Мэйпл Лифс» шокированы и опечалены трагической стрельбой, которая произошла в Воне в минувшее воскресенье. Наши сердца обращены к Виктору и его семье, ко всем семьям и друзьям пострадавших, а также к местному сообществу», – говорится в заявлении клуба .

Перед матчем между «Торонто» и «Тампой» (4:1) прошла минута молчания в память о жертвах стрельбы. Мете не принимал участие в этой игре.

После встречи главный тренер канадцев Шелдон Киф высказался о происшествии.

«Наши мысли с ним и его семьей. Очевидно, это задело нас несколько сильнее, потому что мы знаем Виктора. Но я имею в виду, что это трагедия.

Мы думаем обо всех семьях, на которые это повлияло. Это невероятно, невероятно трагично. Конечно, сейчас я сочувствую Виктору и его семье», – сказал Киф.