Михаил Кравец: «Киселевич будет одним из ведущих защитников «Авангарда», большие планы на него. Думаем, что нужен еще вратарь, но вариантов нет»

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Михаил Кравец рассказал о победе «Авангарда» над «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).

– Игра была очень тяжелая, соперник – сильный. Каждая игра с «Салаватом» такая.

Благодарен ребятам за победу, и что не искали причины на оправдания. Вратари здорово отыграли. Двигаемся дальше.

– В клуб перешел Богдан Киселевич. Как планируете его использовать?

– Все знают, что у него хорошая карьера. Он будет одним из ведущих защитников команды. У нас большие планы на него.

– Буллиты – это лотерея?

– Это мастерство игроков. Нет никакой лотереи. Сегодня наше мастерство оказалось выше вратарей «Салавата».

– Ваша вратарская проблема решена?

– Без игроков не бывает вратарей и наоборот. Когда ребята стали грамотнее играть в обороне, ловить на себя шайбы, то вратарь стал играть лучше. Мы думаем, что нам нужен еще вратарь, но на данный момент нет свободных вариантов.

– Если взглянуть на статистику, то «Авангард» был сильнее во всем. Почему не удалось выиграть в основное время?

– Мы еще не смотрели статистику. Но для меня это сюрприз. Было очень тяжело. Особенно в овертайме. «Салават» создал много моментов.

Мы выстояли в тяжелой игре на выезде и хорошо себя проявили. Хорошо, что выиграли на буллитах, – сказал главный тренер «Авангарда».

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